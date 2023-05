Für diese beiden Tickets zahlte die Frau unseres Autors schon kurz nach dem Start des Vorverkaufs 120 Euro mehr als den angegebenen Endpreis. Sie tappte in die Zweitmarkt-Börse.

von Bernhard Albrecht Seit Jahren lockt die internationale Ticketbörse Viagogo Konzert-Fans in die Kostenfalle. Die Masche funktioniert verblüffend einfach, musste unser Autor feststellen. Vielleicht nicht mehr lange.

Im Internet lauern viele Wegelagerer, die schnell viel Geld verdienen wollen. Oft treten sie so unprofessionell auf, dass man sich wundert, wer darauf reinfällt. Die Ticketplattform Viagogo aber hat den perfekten Weg gefunden, Menschen wie meine Frau oder mich in die Kostenfalle locken. Menschen, die immer viel zu tun haben und schnell morgens beim zweiten Kaffee ihr Privatleben organisieren wollen. Tolles Konzert, oh schau, woher kriegen wir Eintrittskarten, Google-Suche, erster Treffer, übersichtliche Menüführung…

STOPP!