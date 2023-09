von Julia Hackober Die einst so kultige Unterwäschemarke Victoria’s Secret hat den Zeitgeist verschlafen. Das Image ist ruiniert, die Aktie im Keller. Ein neuer, diverser Imagefilm mit Kunstanspruch soll das Unternehmen retten. Funktioniert das?

Der Inhalt des Films ist so kompliziert zu erklären, dass Model und Erzählerin Gigi Hadid den Ablauf mit einem Textmarker skizzieren muss. Also: Die berühmte Victoria’s Secret Lingerie-Show ist jetzt keine Laufsteg-Präsentation mehr, bei der durchtrainierte Supermodels in millionenschweren Diamanten-BHs und mit Engelsflügeln auf dem Rücken Luftküsse in die Menge schicken.