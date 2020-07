Kronprinzessin Victoria von Schweden wird am morgigen Dienstag 43 Jahre alt. Ein großes Fest auf Schloss Solliden darf die Tochter von König Carl XVI. Gustaf (74) und Königin Silvia (76) aber nicht erwarten. Die traditionellen Feierlichkeiten ihr zu Ehren mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das gab der Palast via Pressemeldung bekannt.

Darin heißt es: "Die Kronprinzessin trifft sich nicht mit der Öffentlichkeit, um am Kreisverkehr vor Sollidens Schloss Glückwünsche entgegenzunehmen." Auf das traditionsreiche Victoria-Konzert im Fernsehen müssten Royal-Fans am Abend des 14. Juli aber nicht verzichten. "Das Konzert findet in den Burgruinen von Borgholm statt", bestätigte der Palast. Einschränkungen gebe es aber auch hier. Vor Ort werde kein zahlendes Publikum erwartet, lediglich "wenige geladene Gäste" würden im Publikum Platz nehmen.