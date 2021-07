Mit einem Foto, das bereits 2020 zu ihrem Ehrentag veröffentlicht wurde, würdigt der Palast den 44. Geburtstag von Victoria von Schweden.

Victoria von Schweden feiert an diesem Mittwoch (14. Juli) ihren 44. Geburtstag. Der Palast veröffentlichte dazu ein Foto der Kronprinzessin, mit dem sie bereits im vergangenen Jahr gewürdigt wurde. Auf dem Bild sitzt die Tochter von König Carl XVI. Gustaf (75) und Königin Silvia (77) an einem mit üppigem Blumenschmuck verzierten Tisch. Sie trägt ein elegantes, cremefarbenes Kleid, große Perlenohrringe, eine passende Brosche, zarte Armbänder und einen Ring. Das Haar ist gewohnt streng zurückfrisiert. Das Geburtstagskind strahlt dabei zuversichtlich in die Kamera.

Victoria wird laut Instagram-Post ihren Geburtstag traditionell in Solliden auf der schwedischen Insel Öland verbringen. Das alljährliche öffentliche Treffen mit den Royal-Fans auf Schloss Solliden muss hingegen erneut ausfallen. Auch 2020 hatte die Kronprinzessin darauf verzichten müssen. Stattdessen finde "eine pandemieangepasste Version" des Victoria-Tages statt.

Salutschüsse in ganz Schweden

Um 12 Uhr wurden in ganz Schweden Salutschüsse "von Karlskrona im Süden bis Boden im Norden" abgefeuert. Auf dem schwedischen Sender SVT 1 wird zudem um 21 Uhr das Victoria-Konzert 2021 von der Burgruine Borgholm ausgestrahlt. Während des Konzerts überreicht die Kronprinzessin den diesjährigen Victoria-Preis an den Eisschnellläufer Nils van der Poel (25).

Rund um den Geburtstag finden oder fanden verschiedene Aktivitäten wie das Victoria-Paddeln am 12. Juli, dem Victoria-Golfturnier am 13. Juli, dem Victoria-Konzert am 14. Juli und dem Victoria-Lauf am 15. Juli statt. An dem Charity-Golfturnier "Victoria Golf" nahm auch Victorias Ehemann Daniel von Schweden (47) teil.