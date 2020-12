Sehen Sie im Video: Alle Mitarbeiter 3D-gescannt – Miniatur Wunderland erstellt "kleinste Weihnachtsfeier der Welt".









Eine sichere Weihnachtsfeier in Corona-Zeiten?





Die Chefs des Miniatur Wunderland Hamburg haben sich für ihre Belegschaft etwas Besonderes einfallen lassen.





Um den Angestellten zu danken, baut das Unternehmen eine Mini-Weihnachtsfeier mit einem Modell von jedem der knapp 400 Mitarbeiter.





Drei eingeweihte Modellbauer und eine Elektronikerin arbeiten rund 500 Stunden an der detailverliebten Überraschung.





Ein Video der winzigen Fete wird an die Belegschaft geschickt und sorgt für Begeisterung.





"Heute Morgen ist es Thema Nummer eins in unserem Team. Es ist so schön zu sehen, wie ‚einfach‘ man Menschen glücklich machen kann." – Frederik Braun, Miniatur Wunderland Hamburg ggü. stern.de





Wer die "kleinste Weihnachtsfeier der Welt" mit eigenen Augen sehen will, kann dies auch in Zukunft tun.





"Diese Weihnachtsfeier wird für immer im Hamburgabschnitt so bleiben und mit einem Schild versehen, wo die Geschichte erklärt wird. Sozusagen als Memorial." – Frederik Braun, Miniatur Wunderland Hamburg ggü. Stern.de





Damit sind die Mitarbeiter des Minitaur Wunderlands nun auch in der Anlage verewigt: Die unkonventionelle Weihnachtsfeier macht deutlich, dass selbst eine winzige Feier für große Begeisterung sorgen kann.

