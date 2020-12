Gerade geschäftliche Videokonferenzen können unter Umständen sehr dröge sein. Mit diesen Tipps und Anwendungen lassen sie sich aufpeppen.

Die Weihnachtsfeier kann im Corona-Jahr 2020 nicht wie gewohnt stattfinden und auch sonst beschränkt sich für viele Menschen das Arbeitsleben und der Kontakt zu Freunden auf die digitale Welt. Mit diesen Anwendungen und Tipps lassen sich vermeintlich dröge Videokonferenzen und -chats per Skype, Zoom, Webex, Microsoft Teams, Facetime und Co. wunderbar aufpeppen.

Bunte Hintergründe, bessere Präsentationen

Viele Chat- und Konferenztools wie Skype oder Microsoft Teams bieten einfache Funktionen zum ändern des Hintergrunds bei einer Video-Übertragung direkt selbst an. Je nach Programm lässt sich das Feature auf unterschiedliche Weise aktivieren. Meist können Nutzer in den Einstellungen - teils auch während eines laufenden Video-Chats - ihren Hintergrund verändern oder weichzeichnen, um diesen unkenntlich zu machen. Oftmals ist es auch möglich, neben vorgefertigten Hintergründen beispielsweise eigene Bilder hochzuladen und diese zu verwenden.

Mit "mmhmm" für Mac lassen sich beispielsweise Präsentationen für Videokonferenzen bei Zoom, Google Meet und bei weiteren Anwendungen aufwerten. Es gibt hier unter anderem zahlreiche Möglichkeiten, um - mit und ohne Greenscreen - seinen Hintergrund aufzupeppen, einen virtuellen Laserpointer und man kann sich selbst während einer Präsentation auch aus- und wieder einblenden, um den Fokus auf die Inhalte oder die Person zu lenken. Zudem können zwei Teilnehmer gleichzeitig im selben Fenster Dinge präsentieren. Inhalte können in Größe, Form oder auch Farbe angepasst werden. Die Basisversion ist kostenlos, eine Premium-Fassung gibt es für knapp zehn US-Dollar im Monat oder rund 100 US-Dollar im Jahr. Für Windows ist die Anwendung noch nicht erschienen, Nutzer können sich jedoch als Beta-Tester anmelden.

Auch das eigene Aussehen kann man verändern, ohne sich dafür verkleiden zu müssen. Ein oftmals genutztes und kostenloses Tool hierfür ist etwa "Snap Camera". Die Anwendung für Windows und Mac ermöglicht es, Gesichtsfilter zu verwenden, wie sie von Snapchat oder auch Instagram bekannt sind. Nach der Installation funktioniert das Ganze mit den meisten Chat- und Konferenzanwendungen, darunter Google Hangouts oder Zoom. Auch auf der Streaming-Plattform Twitch kann das Tool beispielsweise zum Einsatz kommen.

Weihnachtsfeier per Videokonferenz?

Der IT- und Netzwerk-Riese Cisco, der unter anderem das Videokonferenz-Tool Webex anbietet, hat Vorschläge aus der eigenen Belegschaft gesammelt, um gerade die Vorweihnachtszeit für Anwender im Homeoffice abwechslungsreicher zu gestalten. Einige davon kann man aber sicher auch im Freundeskreis gut umsetzen.

Glühwein mit einer großen Freundesgruppe oder den Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt zu genießen, ist in diesem Jahr nicht drin. Wer Gewürze und Mandeln verschickt oder alle Teilnehmer an einem Video-Meeting zuvor selbst alles Nötige besorgen lässt, der kann trotzdem eine freudige Runde per Webcam organisieren, bei der jeder einfach nur selbst den Glühwein aufwärmen muss. Sind die Räumlichkeiten der Nutzer noch festlich geschmückt oder es wird ein weihnachtlicher Hintergrund verwendet, kann auch so etwas Weihnachtsmarkt-Stimmung aufkommen.

Auch die Weihnachtsfeier muss nicht ausfallen. Ein Mitarbeiter kann etwa Essen für alle Teilnehmer bestellen, das dann per Lieferdienst gebracht wird. Gibt es zum Beispiel unter Kollegen eine Band, kann diese Live auftreten und "Last Christmas", "All I Want for Christmas Is You" und weitere Weihnachts-Hits schmettern. Gerade bei einer größeren Belegschaft bietet es sich für Unternehmen etwa auch an, beispielsweise einen Ugly-Christmas-Sweater-Wettbewerb per Webcam auszutragen. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig.