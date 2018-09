Auch im September erscheint wieder eine ganze Reihe an vielversprechenden Games. In diesem Monat haben aber besonders Fans von Action-Titeln und Sportfreunde jede Menge zu tun. So startet unter anderem "FIFA" in die neue Saison und Lara Croft kehrt zurück.

Lara und Spidey geben sich die Ehre

Sie ist eine absolute Videospielikone! Am 14. September erlebt Lara Croft in "Shadow of the Tomb Raider" (PC, PS4, Xbox One) ein weiteres Mal neue Abenteuer - ihre bisher wohl gefährlichsten. Im Dschungel erwarten die junge Heldin nicht nur wilde Raubtiere und verschlagene Söldner, sondern auch ein altes Relikt, das die Apokalypse herbeiführen könnte. Wie bei den direkten Vorgängern, weiß auch der neue Teil besonders mit seiner spannenden Geschichte zu überzeugen.

Exklusiv auf PlayStation 4 hangelt sich Peter Parker bereits am 7. September durch die Hochhausschluchten. Der beliebte Superheld nutzt in "Marvel's Spider-Man" seinen geschulten Spinnensinn, um sich fiesen Gangstern in den Weg zu stellen und unschuldige Bürger zu retten - und das nicht etwa in einer Nacherzählung bisheriger Abenteuer, sondern in einer brandneuen Story. Dank der packenden Atmosphäre werden Spieler selbst zum Superhelden.

Strategie-Fans freuen sich unterdessen besonders auf einen neuen Teil der hervorragenden "Valkyria Chronicles"-Reihe, der am 25. September erscheinen soll. Wie bei den Vorgängern, steht auch bei "Valkyria Chronicles 4" (PC, PS4, Switch, Xbox One) nicht nur ein forderndes rundenbasiertes Taktik-Gameplay im Vordergrund, sondern auch eine mitreißende Geschichte, in der junge Protagonisten versuchen, die schweren Kriegszeiten zu verkraften.

Das ebenfalls vielgelobte "Life is Strange" bekommt am 27. September einen Nachfolger. Das erst kürzlich enthüllte "Life is Strange 2" (PC, PS4, Xbox One) erzählt aus dem Leben zweier junger Brüder, die vor der Polizei nach Mexiko flüchten wollen. Was sie dabei erleben, soll auch ihre Beziehung auf die Probe stellen. Da das neue Game ebenfalls in Episodenform erscheint, gibt es zunächst aber nur den ersten Teil der Geschichte zu erleben.

Football's coming home

Alle Sportler unter den Zockern haben sich sicherlich bereits den 28. September im Kalender markiert. Dann wird der Videospiel-Rekordmeister erneut auflaufen. "FIFA 19" erscheint für PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One. Vorbesteller der unterschiedlichen Sonderedition bekommen einen besonderen Bonus: Sie dürfen schon drei Tage früher auf dem digitalen Rasen auflaufen.

Was "FIFA" für Fußballfans ist, das ist die "NBA"-Serie von 2K Sports für Basketballliebhaber. In "NBA 2K19" (PC, PS4, Switch, Xbox One) machen Gamer ab dem 11. September wieder den Court unsicher. Die Reihe feiert dieses Jahr ihr zwanzigjähriges Bestehen, weswegen auch kein Geringerer als Mega-Star LeBron James das Cover der entsprechenden Special Edition ziert, die sich übrigens fünf Tage früher spielen lässt, als die normale Auflage.

Auch das virtuelle Eis lockt ab dem 14. September. In "NHL 19" (PS4, Xbox One) schlittert der Puck nicht nur über die Spielfelder der großen Stadien, sondern auch über den zugefrorenen See. Dabei können Gamer selbst vom Amateur zum Profi aufsteigen sowie mit und gegen Wayne Gretzky und viele weitere Legenden des Sports spielen.

Oftmals dreckig geht es in "V-Rally 4" (PS4, Xbox One) ab dem 7. September zur Sache. Hobby-Rennfahrer dürfen in 73 Rennen beweisen, ob sie einen Bleifuß besitzen - und das in insgesamt fünf unterschiedlichen Modi: Rallye, V-Rallyecross, Extrem-Khana, Bergrennen und Buggy. Zur Auswahl stehen mehr als 50 Fahrzeuge, um die Bestzeit zu holen. Am 28. September soll zudem eine PC-Version erscheinen.

Japanische Zeichenkunst und eine Entführung

"Die Jagd ist eröffnet", verspricht der Trailer zur "Destiny 2"-Erweiterung "Forsaken" (PC, PS4, Xbox One). Diese bietet ab dem 4. September nicht nur neue Story-Inhalte, sondern unter anderem auch frische Waffen und Rüstungen - sowie den neuen "Gambit"-Modus, der geschickt Koop- und Versus-Gameplay miteinander verbindet.

Freunde japanischer Rollenspiele fiebern ebenso dem 4. September entgegen, an dem "Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals" für PC und PS4 erscheinen soll. Der elfte Teil der mittlerweile über 30 Jahre alten Reihe schickt Gamer auf eine ereignisreiche Reise durch eine riesige Welt, die Inhalte für 100 Spielstunden und mehr bereithält. Eine Switch-Fassung soll folgen.

Außerdem bekommt die unter Japano-Fans bekannte Manga- und Animeserie "Black Clover" am 14. September ihre erste Videospielumsetzung. In "Black Clover - Quartet Knights" stellen sich Spieler in Viererteams spannenden Online-Gefechten. Der Third-Person-Shooter setzt dabei auf taktische Magie-Wettkämpfe, in denen nicht immer nur rohe Aggression zum Ziel führt.

Eines der ungewöhnlichsten Spiele des Monats ist "428 Shibuya Scramble" (PC, PS4), das ursprünglich bereits 2008 zum ersten Mal erschienen ist. Basierend auf dem gleichnamigen Visual Novel, werden ab dem 21. September fünf Menschen in eine Entführung verwickelt. Es liegt am Spieler, die Geschichte weiterzuspinnen und Entscheidungen zu treffen, die zu rund 90 unterschiedlichen Enden führen.