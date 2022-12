Gamer freuen sich an Weihnachten natürlich ganz besonders über Videospiele. Hier zahlreiche Vorschläge mit Titeln aus diesem Jahr.

Was ist das richtige Weihnachtsgeschenk für die Liebsten? Diese Frage stellen sich viele Menschen derzeit aktuell wieder. Wer noch ein Präsent für die Kinder, Freunde, die Partnerin oder den Partner sucht, die gerne Videospiele spielen, könnte unter diesen 2022 erschienenen Titeln fündig werden.

Für Abenteurer und Action-Fans

Einer der größten und beliebtesten Titel 2022 ist das im Februar für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erschienene "Elden Ring". Das atmosphärische, aber auch schwierige Action-Rollenspiel wurde kürzlich bei den Game Awards unter anderem als Spiel des Jahres ausgezeichnet. Alternativ könnte sich etwa "Horizon Forbidden West" für PS4 und PS5, das ebenfalls in dieser Kategorie nominiert war, anbieten. Auch hier handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, in dem die Heldin Aloy sich im "Verbotenen Westen" zahlreichen Gefahren stellt.

Epische Unterfangen erwarten Spielerinnen und Spieler daneben im vor wenigen Wochen für PS4 und PS5 erschienenen "God of War Ragnarök". Im neuesten Teil der Reihe, der unter anderem als bestes Spiel in der Kategorie "Action/Abenteuer" ausgezeichnet wurde, begeben sich Gamer auf eine gefährliche Reise mit den Protagonisten Kratos und Atreus. Alternativ könnte sich ein Blick auf den ursprünglich 2018 erschienenen Vorgänger "God of War" lohnen, den es seit Anfang des Jahres auch für den PC gibt.

Auf eine emotionale Reise begeben sich Gamer auch im sehr positiv aufgenommenen "A Plague Tale: Requiem" für PC, PS5, Nintendo Switch und Xbox Series X/S, in dem die junge Amicia mit ihrem Bruder Hugo auf der Suche nach einer Heilung für dessen mysteriöse Erkrankung ist. Viel gelobt in diesem Jahr wurde zudem das im Sommer für PC, PS4 und PS5 veröffentlichte "Stray", in dem eine streunende Katze von ihrer Familie getrennt wird. Bei den Game Awards erhielt der Titel die Auszeichnung für das beste Indie-Spiel.

Wieder einmal umstritten ist der neueste Teil der Shooter-Reihe "Call of Duty". Unbestritten ist unterdessen, dass sich "Call of Duty: Modern Warfare II" für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erneut gut verkauft hat. Die Titel der Reihe gehören seit Jahren zu den meistgespielten Multiplayer-Games im Shooter-Bereich. Metal-Fans bekommen derweil bei "Metal: Hellsinger" die volle Dröhnung auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Auf dem treibenden Soundtrack des Shooters sind unter anderem Szene-Größen wie Serj Tankian (55) von System of a Down zu hören.

Für Taktiker und Horror-Freunde

Fans von Taktik und Superhelden kommen beim gerade frisch erschienenen "Marvel's Midnight Suns" auf ihre Kosten. Mit einem Team aus Marvel-Helden wie Blade, Iron Man und Captain Marvel stellen sie sich auf PC, PS5 und Xbox Series X/S (später auch PS4, Nintendo Switch und Xbox One) dämonischen Kräften. Beliebte Nintendo-Charaktere wie Mario ziehen auf Nintendo Switch unterdessen mit den verrückten, hasenähnlichen Rabbids in "Mario + Rabbids Sparks of Hope" in taktische Kämpfe, um die Galaxie vor dem Chaos zu bewahren.

Horror-Unterhaltung im filmischen Stil bietet derweil "The Quarry" für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Eine Gruppe von Teenagern kämpft darin in einem Sommercamp ums Überleben. In der interaktiven Geschichte sind auch Stars des Genres wie David Arquette (51), etwa bekannt aus der "Scream"-Reihe, zu sehen. In einer düsteren Dystopie erleben Spielerinnen und Spieler alternativ in "Signalis" eher klassischen Surival-Horror auf PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.

Retro-Feeling für ältere Semester kommt in "Arcade Paradise" für PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S auf. Sie bauen darin einen alten Waschsalon zur Spielhalle um - inklusive zahlreicher spielbarer Arcade-Automaten. Der Kult-Charakter Guybrush Threepwood feiert derweil in "Return to Monkey Island" unter Leitung von Serienschöpfer Ron Gilbert (58) auf PC, PS5, Nintendo Switch und Xbox Series X/S seine Rückkehr.

Auch Games wie "Vampire Survivors" für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erinnern mit Shoot 'em up-artigem Gameplay an alte Tage. Dieses trat auf dem PC 2022 eine richtige Welle an Veröffentlichungen gleichartiger Spiele mit Roguelike- oder Roguelite-Elementen los. Viele der Games, darunter etwa auch das sehr beliebte "Brotato", gibt es oftmals schon für knapp fünf Euro oder weniger. Wer reinschauen möchte: Von "Vampire Survivors" ist mittlerweile auch eine kostenlose Smartphone-Version für iOS und Android erschienen.

Für Sportler und Familien

Ähnlich wie bei der "Call of Duty"-Reihe ist die Lage auch bei "FIFA 23" für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Jedes Jahr gibt es viel Kritik, zur gleichen Zeit erobern die neuesten Ableger der Fußball-Reihe jedoch stets die Games-Charts. Es muss aber auch nicht immer Fußball sein. Basketball-Fans können ihrem Hobby in "NBA 2K23" für PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S frönen.

Qualmende Reifen gibt es derweil in "Need for Speed Unbound" auf PC, PS5 und Xbox Series X/S. Während sich hier alles um die Welt des Streetracing dreht, gibt sich "Gran Turismo 7" für PS4 und PS5 simulationslastig. Die Rennsport-Reihe feiert in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum und ist insbesondere bei Auto-Enthusiasten beliebt.

Bunte Unterhaltung für die gesamte Familie liefert das 3D-Abenteuer "Kirby und das vergessene Land" auf Nintendos Switch. Alleine oder mit einem Freund erkunden Spielerinnen und Spieler ein farbenfrohes Land und entdecken Geheimnisse. In die für viele Kinder und auch Erwachsene so magische Disney-Welt verschlägt es Gamer in "Disney Dreamlight Valley" auf PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S. In der Mischung aus Abenteuer und Lebenssimulation treffen Gamer auch auf unzählige bekannte Charaktere aus den Disney- und Pixar-Filmen, darunter etwa Elsa aus "Die Eiskönigin" oder Goofy.