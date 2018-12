Mit "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" erschien im Jahr 1994 eine der beliebtesten britischen Komödien der 1990er Jahre. 25 Jahre später soll endlich eine Fortsetzung erscheinen, wie die Wohltätigkeitsorganisation Comic Relief bestätigt. Der Film mit Hugh Grant (58) und Andie MacDowell (60) soll im Rahmen des "Red Nose Day 2019", also für den guten Zweck, einen Nachfolger bekommen. Kleiner Dämpfer: Zwar sind viele der Originalstars wieder mit dabei, es soll allerdings nur ein Kurzfilm mit dem Titel "One Red Nose Day and a Wedding" herauskommen.

Älter, aber nicht weiser

Neben Grant und MacDowell werden unter anderem auch Kristin Scott Thomas, John Hannah, Rowan Atkinson, James Fleet, David Haig, Sophie Thompson, David Bower und Robin McCaffrey zu sehen sein. Zudem kündigt Comic Relief an, dass spezielle Gaststars auftauchen werden. Das Drehbuch für den Kurzfilm stammt von Richard Curtis (62), der damals auch das Skript für das Original verfasst hatte. Außerdem soll Mike Newell (76) wieder auf dem Regiestuhl Platz nehmen.

"Wir sind definitiv alle älter - aber ich vermute, nicht weiser", scherzt Curtis in einer offiziellen Mitteilung. Es habe großen Spaß gemacht, sich auszudenken, was mit allen Charakteren passiert sei - "und nun kommen sie noch ein letztes Mal für eine fünfte Hochzeit zusammen". Bei dieser soll aber auch nicht alles nach Plan verlaufen, wie Curtis bereits berichten kann.

Der Kurzfilm soll am 15. März erstmals bei "BBC One" ausgestrahlt werden und im Mai auch in den USA laufen. Ob "One Red Nose Day and a Wedding" nach Deutschland kommt, ist derzeit nicht bekannt.