100 Jahre Unabhängigkeit wollen gefeiert werden! Litauen und seine Hauptstadt Vilnius haben sich im Zuge dessen einiges einfallen lassen. Straßen werden zu Schauplätzen von Open Air Konzerten, die Dunkelheit wird mit speziellen Lightshows gefeiert und die internationale Kunst wohnt vorübergehend in Vilnius. Mehr Party geht nicht!

Zeitgenössische Kunst

Vom 7. bis 10. Juni steigt mit der ArtVilnius die größte Messe für zeitgenössischer Kunst in Osteuropa. Über 60 ausgewählte internationale Galerien und mehr als 200 Künstler aus über 20 Ländern legen den Fokus in diesem Jahr auf Kunst aus dem baltischen Raum. Mehr Raum in anderem Sinne bekommt die visuelle Kunst auf einem "dunklen" Event.

Vilnius erstrahlt im Dunkeln

Unter dem Motto "Darkness reveals more" wird in der Culture Night am 15. Juni 2018 das Licht ausgeschaltet, sodass Besucher Kunst und Kultur in ungewohnter Dunkelheit erfahren können. Die Ausstellungen, Performances und Lichtshows finden die ganze Nacht über an verschiedenen Locations in Vilnius statt - oft unter freiem Sommerhimmel.

Oder einfach zur Vilnius City Fiesta

Wer sich nicht entscheiden kann, fährt mit der Vilnius City Fiesta vom 1. bis 2. September sicher richtig. Von klassischer Musik und Oper, über Film-Highlights und Straßentheater bis hin zu Modeschauen, ist für die mehr als 300.000 Besucher alles dabei, was das Künstlerherz begehrt. Highlights sind jedes Jahr die Konzerte am Kathedralenplatz. Hier traten in den vergangenen Jahren bereits Stars wie Elton John, Björk, WhoMadeWho und Jazzanova auf.