Virologin Melanie Brinkmann trat in der Satiresendung von Jan Böhmermann auf

Die Virologin Melanie Brinkmann ist eine bekannte Corona-Expertin. Am Freitagabend war sie bei Jan Böhmermann zu Gast – und informierte über das Immunsystem und Impfstoffe. Dabei hatte sie mit einem Unruhestifter zu kämpfen.

Die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann äußert sich regelmäßig zu aktuellen Themen in der Corona-Pandemie. Am Freitagabend war Brinkmann, die auch im Corona-Expertengremium der Bundesregierung ist, in der Satiresendung von Jan Böhmermann zu Gast. Dort sprach sie über die grundlegende Wirkweise des Immunsystems sowie Impfstoffe. Gleichzeitig räumte sie dabei mit einer Annahme auf, die vor allem unter impfskeptischen Menschen verbreitet ist – nämlich jener, dass Infektionen das Immunsystem trainieren.

Brinkmann saß im Studio und erläuterte in der "Masterclass Royale Immunsystem" Details zu Viren und Impfstoffen. Dabei wurde sie immer wieder von einem Darsteller unterbrochen, der einen skeptischen Studiogast mimte und die Aussagen der Virologin infrage stellte.

"Sorry, ich dachte, wir haben kein Publikum hier. Wer hat Dich denn jetzt reingelassen?", fragte Jan Böhmermann nach dem ersten Zwischenruf in Richtung des vermeintlichen Studiogasts. "Ich lasse mir doch nicht die Freiheit nehmen, in Fernsehstudios meine Meinung zu sagen", entgegnete der Unruhestifter.

Brinkmann erklärte, dass Viren das Immunsystem schwächen und austricksen könnten und sich auf diese Weise mehr Zeit verschafften, sich im Körper zu vermehren. Das Immunsystem habe es so dann mit einem "viel stärkeren Gegner" zu tun. Beim Versuch, das Virus loszuwerden, könne die Immunreaktion schlussendlich entgleisen – Zellen würden zerstört, Organe in Mitleidenschaft gezogen.

Bei einer Impfung hingegen gerate die Immunantwort des Körpers nicht außer Kontrolle, so Brinkmann. Das liege unter anderem daran, dass der Impfstoff die Immunantwort nicht schwäche und sich auch nicht im Körper vermehren könne wie ein echtes Virus. Trotzdem lerne das Immungedächtnis, wen es im Ernstfall bekämpfen soll und schlage zu, bevor das Virus seinen Siegeszug antreten könne. "Wer sein Immunsystem trainieren will, benötigt Impfstoffe", so Brinkmann.

Skeptiker beißt in Steak

Die Annahme, eine Infektion trainiere das Immunsystem, hatte der Berliner Virologe Christian Drosten bereits Ende Dezember auf Twitter kritisiert. Wer das glaube, müsse konsequenterweise auch daran glauben, dass ein Steak die Verdauung trainiere, schrieb Drosten damals.

Darauf gab es bei Böhmermann eine Anspielung. Der skeptische Studiogast packte ein rohes Steak aus, biss hinein und erklärte trotzig: "Viren trainieren mein Immunsystem so, wie ein leckeres Steak meinen Darm trainiert. Das sagt der Drosten im Übrigen auch."

Böhmermann brach den Vortrag schließlich ab, der Darsteller auf den leeren Publikumsrängen wurde aus dem Studio geführt. "Sorry", sagte er in Richtung Brinkmann. "Manche Menschen kann man mit Argumenten einfach nicht mehr erreichen."

Die vollständige Sendung gibt es hier in der ZDF-Mediathek.