von Matthias Schmidt Holzkeile, Murmeln, Folie: Volker Bertelmann präpariert sein Klavier gern mit allerlei Dingen. Ach ja, und einen Oscar hat er auch. Dessen Gewinn hat einiges verändert für ihn.

Am Ende des Konzerts wird ausgemistet. Als Volker Bertelmann im September auf dem Hamburger Reeperbahnfestival sein neues Album erstmals vor Publikum präsentiert, erhebt er sich am Schluss von seinem Hocker und startet eine Säuberungsaktion. Er zupft Holz- und Filzkeile von den Saiten seines Flügels, entfernt Reißzwecken und Klebebänder, Lichtfolien und Radiergummis. Gegenstände, die er vorab an bestimmten Stellen angebracht hat, um den Klang der Tasten zu verfremden. Dann spielt er auf dem derart befreiten Klavier noch ein kurzes Stück und verbeugt sich in den heftigen Applaus hinein.