Von "Squid Game" bis "Parasite": Warum südkoreanische Filme und Serien so erfolgreich sind

von Alexander Görlach "Squid Game" präsentierte koranisches Filmschaffen der Weltöffentlichkeit. Doch der Erfolg dieser Serie ist keineswegs eine Eintagsfliege. Koreas Filmindustrie überzeugt mit eindringlichen Stoffen und der Lust, eine altbackene Gesellschaft aufzumischen.

Kennen Sie Soju, das süße Schnapps-Getränk aus Südkorea? Falls nicht, dann gehören Sie zu einer immer kleiner werdenden Gruppe. Denn Soju, in einer charakteristischen grünen Flasche abgefüllt, ist in jeder koreanischen TV-Serie und in jedem koreanischen Kinofilm zu sehen. Und diese verbreiten sich mit rasanter Geschwindigkeit um den Globus. In einer repräsentativen Umfrage von Statista aus dem Jahr 2020 gaben ein Drittel der Befragten aus aller Welt an, dass koreanische Produktionen in ihrem Land bekannt und populär seien.