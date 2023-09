von Julia Hackober Von Anna Delvey bis Caroline Calloway: Menschen, die betrügen und lügen, werden zu Stars in den sozialen Medien. Warum ist das so?

Anna Delvey ist zurück. Oder besser gesagt: Anna Sorokin, so heißt die Hochstaplerin, die sich in New York jahrelang als deutsche Erbin ausgab und so Freunde, Banken und Hotels um Hunderttausende Dollar betrog, nämlich mit richtigem Namen. Seit Netflix ihre Betrügereien als Serie verfilmte, ist Sorokin weltweit ein Begriff; und dieses Medieninteresse nutzte die 32-Jährige nun, da sie nach vier Jahren Haftstrafe aus dem Knast raus ist, um in New York eine Modenschau zu inszenieren.