Von Clara Bow bis Margot Robbie: Die 20 größten It-Girls der letzten 100 Jahre

Menschen, die die Welt bewegten, gab und gibt es so einige. Meist sind es wichtige Politiker, Erfinder, Philosophen oder Entdecker, die sich als Revolutionäre einen Namen gemacht haben, die einem einfallen, wenn man an Pioniere denkt, die meist Männer waren oder sind. Es ist das Abbild des gesellschaftlichen Lebens der letzten Jahrhunderte, das uns auch im 21. Jahrhundert noch immer nachhaltig prägt. Doch neben den zahlreichen, wirklich überaus bewundernswerten männlichen Persönlichkeiten, haben auch immer mehr Frauen in den letzten Jahren Ungewöhnliches bewirken können.

It-Girls: Mehr als nur hübsch anzusehen

Man denke nur an Marie Curie, der Begründerin der Radiochemie oder Chemikerin Rosalind Franklin, die die DNA-Struktur entdeckte. Doch man muss weder Physikern, noch Chemikern sein, um mit seinem Dasein viel zu bewirken. Das beweisen die zahlreichen It-Girls des letzten Jahrhunderts, die mit ihrem Dasein und Auftreten Mode, Frauenbild und die Gesellschaft an sich prägten. Ohne diese Frauen wären wir nicht an dem Punkt, an dem wir heute stehen – auch wenn ihnen oft der Ruf eines untalentiertes, hübsch anzusehendes Püppchen vorauseilt.

Der Begriff "It-Girl" in seiner ursprünglichen Verwendung bedeutet übrigens: "Mädchen mit dem gewissen Etwas" und wurde erstmals in den 1920er-Jahren in Verbindung mit Stummfilm-Star Clara Bow verwendet. Erst heute dominiert die überwiegend negative Konnotation, die "It-Girls" mit dem Vorurteil des "Berühmtsein fürs Nichtskönnen" in Verbindung bringt. Warum dies ungerechtfertigt wird, zeigt ein Blick auf die It-Girls der letzten 100 Jahre.

Von Clara Bow bis Margot Robbie: Die It-Girls der letzten 100 Jahre sehen Sie in der Fotostrecke.

