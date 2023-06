Trends kommen und gehen. Anders ist das bei Stil-Ikonen. Mit ihrer Persönlichkeit, ihrem uniquen Look und ihrem modischen Wiedererkennungswert prägen sie die Modewelt bis heute. Was sie gemeinsam haben? Das Händchen dafür, ihr Auftreten mit den richtigen Kleidungsstücken so zu untermalen und hervorzuheben, dass man nicht anders kann, als sie einfach nur zu bewundern.

Revolution der Modewelt

Ikonisch sind sie gerade deshalb, weil sie ihrer eigenen modischen Linie bedingungslos treu bleiben. Auch wenn sich Kleidung und Trends über die Jahrzehnte hinweg wandeln, Stil-Ikonen und Persönlichkeiten wie Coco Chanel, Twiggy oder Kate Moss stechen anhand ihres individuellen modischen Fußabdruckes über die Zeit hinweg bis heute aus der Masse heraus.

Ihre Looks, die Klasse, Eleganz und Sexyness mit dem jeweils aktuellen Zeitgeist verbinden, prägen die Modewelt bis heute. Denn nur dank ihres selbstlosen Leichtsinns und Mutes, mit dem sie sich modischen Standards und den damit verbundenen gesellschaftlichen Konventionen widersetzen beziehungsweise widersetzt haben, verdanken wir die heutige modische Vielseitigkeit, die mit Diversität, Wandelbarkeit und Freimut einhergeht.

Mode als Medium der Gesellschaft

Denn Kleidung ist nicht nur Kleidung, sondern auch Mittel zum Wort. Als Medium kann es eine Message transportieren, Haltung zeigen und Werte vermitteln. Mode ist ein Spiegel der Gesellschaft, ein Abbild der Realität und eine Vorhersage der Zukunft. Um es mit den viel zitierten Worten der britischen Schriftstellerin Virginia Woolf zu sagen: "Kleidung hat wichtigere Aufgaben, als uns zu wärmen. Sie verändert unseren Blick auf die Welt und den Blick der Welt auf uns."

Von Coco Chanel bis Gigi Hadid: Welche Stil-Ikonen die Modewelt der letzten 100 Jahre revolutionierten sehen Sie in der Galerie oben.