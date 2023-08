Von Harry Styles bis Roberto Blanco: Männliche Vorbilder der letzten Jahrzehnte

Männer in der Identitätskrise. Ein ewig leidliches Thema, das spätestens, seit Ryan Gosling mit seinem Auftritt als Ken in "Barbie" den schier unerträglichen Zwiespalt des männlichen Geschlechts zwischen Proll und Unterwürfigkeit aufgezeigt hat, wieder neuen Aufschwung bekommen hat. Denn (die eigene) Männlichkeit in der heute doch so feministischen Welt zu definieren, ist zu einer nahezu unmöglichen Aufgabe geworden – will Man(n) häufig nicht er selbst sein und blickt zu vermeintlichen Vorbildern empor, die sich ihrer Männlichkeit zumindest irgendwann, im Laufe ihres Lebens, bewusst geworden sind.

Der heutige Mann: Auf der Suche nach maskuliner Orientierung im Außen

Ist Man(n) also nicht gerade scheinheilig feministisch, um mit dem Lauf der Zeit zu gehen, den Frauen als toleranter Zeitgenosse beiseite zu stehen und sich den patriarchalischen Strukturen der Vergangenheit zu entsinnen, sucht Man(n) vergeblich nach maskuliner Orientierung im Außen. Doch fehlen die "richtigen" Vorbilder für die "neue Männlichkeit" und damit die Basis für eine einheitliche Definition des Mannsein, der – wie unser Autor Moritz Herrmann im neuen stern schreibt – "hart und weich, laut und leise, schwach und stark" zugleich sein muss, wer soll dann noch vorgeben, was Männlichkeit ist – und was nicht?

Wann ist ein Mann ein Mann? Das ist die große Frage der aktuellen stern-Titelgeschichte. Autor Moritz Herrmann versucht hier, Antworten zu finden. Wie wir Männer für die Gleichberechtigung gewinnen können, erklärt Politologe Dag Schölper hier im Interview.

