Seitdem die Deutsche Bahn ihre Nachtzüge 2016 aufs Abstellgleis geschickt hatte, gab es für Reisende nur noch die österreichische Staatsbahn ÖBB, um in den dunklen Stunden von A nach B zu kommen. Ein kleines Eisenbahnunternehmen mit Sitz in Hamburg hat nun den Nachtzug wieder auf die Schienen gebracht.

Dann lohnt sich eine Nachtfahrt

Der Alpen-Sylt Nachtexpress bringt Reisende nun viermal pro Woche ans Meer oder in die Berge. Jeden Donnerstag und Samstag geht es von Sylt nach Salzburg, jeden Freitag und Sonntag von Salzburg nach Sylt. Umsteigen? Fehlanzeige! Zustiegsmöglichkeiten sind in Freilassing, Traunstein, Prien am Chiemsee, Rosenheim, München-Pasing, Augsburg, Donauwörth, Nürnberg, Würzburg, Aschaffenburg und Frankfurt/Main-Süd, Hamburg-Hauptbahnhof, Hamburg-Altona, Husum und Niebüll.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Die Ticketpreise dürften so manchen schlucken lassen: 399 Euro pro Abteil ist nicht gerade ein Schnäppchen. Das heißt im Klartext, wer alleine reist, zahlt den vollen Preis. Dafür spart man sich die Übernachtungskosten für Pension oder Hotel. Gerade für Familien könnte sich eine Nachtzugreise deswegen lohnen.