Heute findet das Staatsbegräbnis für Elizabeth II. statt. Zuvor hat der Palast ein neues Porträt der Königin veröffentlicht.

Das britische Königshaus hat vor dem Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. (1926-2022) am heutigen 19. September ein bisher nicht gezeigtes Foto der Königin veröffentlicht. Auf Instagram heißt es zu dem Porträt: "Es wurde in diesem Jahr anlässlich des Platinjubiläums Ihrer Majestät aufgenommen, da sie als erste britische Monarchin diesen Meilenstein erreichte." Nun werden "Millionen zusammenkommen, um an ihr bemerkenswertes Leben zu erinnern".

Die Queen ist am 8. September auf ihrem Anwesen im schottischen Balmoral verstorben. Das Foto, das nun geteilt wurde, soll im Mai auf Schloss Windsor entstanden sein. Auf der Aufnahme lächelt die Königin in die Kamera. Sie trägt ein blaues Ensemble und ihre bekannte Perlenkette sowie Perlenohrringe. Zudem sind auf dem Bild Broschen zu sehen, die die Queen laut "Daily Mail" von ihrem Vater, Georg VI. (1895-1952), zum 18. Geburtstag geschenkt bekam.

Trauerfeier in der Westminster Abbey

Das Staatsbegräbnis findet an diesem Montag in London statt. In der Westminster Abbey werden zu der Trauerfeier zahlreiche Staatschefs und Royals erwartet. Beigesetzt wird die Queen anschließend in einer privaten Zeremonie auf Schloss Windsor.