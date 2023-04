Zur Krönung von König Charles III. haben die "Beefeater" im Tower of London neue Uniformen erhalten. Sie markieren Charles' Regentschaft.

Großbritannien bereitet sich auch weiterhin auf die Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai vor. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, haben im Zuge der Vorbereitungen auf den festlichen Anlass auch die traditionellen "Beefeater" im Tower of London neue Uniformen erhalten. Die Gewänder der 35 Tower-Wärter, die hauptsächlich als Touristenführer fungieren, ziert ab dem heutigen Tag eine große, in Rot gehaltene royale Krone über dem Schriftzug "CIIIR" - zu Ehren von König Charles III.

"Stolzer Moment"

Die neuen Uniformen für die offiziell so genannten Yeoman Warders of His Majesty's Royal Palace and Fortress the Tower of London sollen laut "Daily Mail" von einem Team von ganzen 40 Schneidern der traditionsreichen Firma Kashket & Partners of London angefertigt worden sein. Bezahlt wurden sie von der Wohltätigkeitsorganisation Historic Royal Palaces, die den Tower of London betreibt. An jedem einzelnen der Gewänder soll 30 Stunden lang gearbeitet worden sein.

"Es wird eine Ehre und ein stolzer Moment für uns alle sein, [diese neuen Uniformen] während dieser besonderen Woche zu tragen", erklärte Chief Yeoman Warder Pete McGowran. Auf dem Gelände des Tower of London ist zudem das Gebäude "The Queen's House" in "The King's House" umbenannt worden, um die beginnende Regentschaft von König Charles III. zu kennzeichnen.