Die "Die Tribute von Panem"-Reihe zählt mit einem Gesamteinspielergebnis von fast 3 Milliarden US-Dollar zu den erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Dabei fasziniert die Geschichte der Katniss Everdeen im fiktiven Staat Panem wie kaum eine andere Science-Fiction-Abenteuerreihe. Das Erfolgsrezept: Die Romanverfilmung kombiniert gesellschaftskritische Botschaften, dystopische Zukunftsszenarien mit äußerst barbarischen Elementen und eine starke Heldin, die sich im Sinne der Gerechtigkeit gegen einen diktatorischen Staat auflehnt und das Volk dabei zum Aufstand mitreißt.

"Die Tribute von Panem": Eine Heldin im Kampf für Gerechtigkeit

Kein Wunder also, dass Mitte November der mittlerweile fünfte Teil der Reihe in die Kinos kommt – dieses Mal zwar ohne Jennifer Lawrence in der Rolle der Katniss Everdeen, dafür aber mit einer neuen weiblichen Heldin aus dem 12. Distrikt, die knapp 64 Jahre vor Everdeen zur Teilnahme an den Hungerspielen gezwungen wird. Die Vorgeschichte mit dem Titel "The Ballad of Songbirds and Snakes" erzählt dabei von den Ursprüngen der berüchtigten Spiele, im Rahmen derer Jugendliche Jahr für Jahr dazu gezwungen werden, sich in einer Freilichtarena bis auf den Tod zu bekämpfen.

Abseits der "Hunger Games"-Reihe gibt es jedoch noch mehr Filme, die sich die Faszination dystopischer Zukunftsfantasien samt junger Helden zunutze machen. Ist Ihr "Panem-Hunger" nach dem Prequel also noch immer nicht gestillt, lohnt sich ein Blick auf die folgenden Alternativen.

Von "Divergent" bis "Battle Royale": Die besten Science-Fiction-Abenteuer-Filme im "Die Tribute von Panem"-Stil zeigt die obige Fotostrecke.

