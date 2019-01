17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Conor hofft, bald nach England ziehen zu können, um Evas Nähe zu entfliehen. Er lehnt eine Alternative ab, die Larissa ihm aufzeigt. Sie gibt jedoch nicht so leicht auf. Ute hat endlich ihren Foodtruck - doch dank Benedikt auch direkt Ärger am Hals. Als sie sich mit ihm anlegt, eskaliert die Situation. Marc überlässt Jakob nach seinem Streit mit Saskia seinem Schicksal. Ohne Wasser und Nahrung kämpft Jakob verzweifelt ums nackte Überleben.

18:10 Uhr, RTL II: Köln 50667

Bei einem Einsatz muss eine Mutter mit lebensgefährlichen Verletzungen behandelt werden. Deswegen wird Bo unfreiwillig zur Babysitterin. Zuerst noch etwas unsicher, fühlt sie sich zunehmend wohler mit dem Kleinen. Da sich der Zustand der Mutter auch bei ihrer Ankunft im Krankenhaus noch nicht verbessert hat, bittet der völlig überforderte Vater Bo, weiter auf das Kind aufzupassen. Das führt zu fatalen Konsequenzen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als die Nachricht kommt, dass es ein Spenderherz für Moritz gibt, schöpft Michelle wieder Hoffnung. Aber noch muss sie bangen, ob er die OP übersteht. Als Moritz' OP wegen des Ärztemangels zu scheitern droht, entscheidet sich Finn für die Teilnahme. Er spritzt sich Medikamente gegen den Tremor. Doch seine Zweifel bleiben. Als Steffi überfallen wird, rettet Ben sie. Er glaubt, dass die immer taffe Steffi das gut wegstecken kann. Ein Irrtum.

19:10 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Peggy hat zwei Tage eine wichtige Zwischenprüfung in der Tanzschule, für die sie sich akribisch vorbereitet. Als plötzlich ihr Tanzpartner ausfällt, springt Rick als Retter in der Not ein. Zwar ist sie anfangs erleichtert und dankbar, dass er ihr helfen will, doch dann folgt pure Verzweiflung: Peggy erkennt schnell, dass Rick ein miserabler Cha-Cha-Cha-Tänzer ist. Letztendlich muss sie ihm die Wahrheit sagen, was ihn entsetzlich verletzt. Als sich Alina der hilflosen Peggy als Ersatz anbietet, muss diese leider ablehnen, da sie definitiv einen männlichen Tanzpartner braucht. Nervös hofft Peggy, in der wenigen verbleibenden Zeit noch jemanden auftreiben zu können, der ihr hilft.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Chris will mit Lillys Hilfe zum nächsten Schlag gegen Helplet ansetzen. Doch ihr Plan droht zu scheitern, als Lilly die Akkreditierung für den Kongress verweigert wird. Im Alleingang beschafft sich Chris Philips Ärzteausweis und versucht, auf die Veranstaltung zu gelangen. Paul hat keine Zeit mit Nihat Partymöbel zu bauen und Tuner hält Nihat für einen Schaumschläger, der viel redet, aber nichts tut. Ist der neue Auftrag damit erledigt?