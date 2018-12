20:15 Uhr, RTL, Pets, Digitrickkomödie

Für Terrier Max ist es jedes Mal der blanke Horror, wenn sein Frauchen zur Arbeit geht. Um dem Vierbeiner den Trennungsschmerz zu erleichtern, wird kurzerhand der zottelige Mischling Duke mit ins Haus geholt. Leider funktioniert die neue Hunde-WG überhaupt nicht, denn Max und Duke können sich von Anfang an nicht riechen. Die Rivalität wird auf eine harte Probe gestellt, als die zwei verloren gehen und sich durch New York schlagen müssen...

20:15 Uhr, ZDF, Die Helene Fischer-Show, Show

Helene Fischer präsentiert auch in diesem Jahr am 1. Weihnachtstag ihre große Show mit nationalen und internationalen Gästen. Gemeinsame Duette sorgen für große Emotionen. Mit dabei sind unter anderen Kiefer Sutherland, Luis Fonsi, Eros Ramazzotti, die Schlager-Power-Frauen Maite Kelly, Michelle und Kerstin Ott, Florian David Fitz, die Comedians Olaf Schubert und Martin Schneider, Ben Zucker, Magier Farid und Newcomer Eli. Auf ein ganz besonderes Duett dürfen sich die Zuschauer mit Paola Felix freuen, die nach langen Jahren musikalischer Abstinenz gemeinsam mit Helene Fischer ihren Hit "Blue Bayou" singen wird.

20:15 Uhr, ProSieben, James Bond 007 - Skyfall, Actionthriller

Die Loyalität von James Bond (Daniel Craig) wird auf die Probe gestellt, denn seine Auftraggeberin M (Judi Dench) ist in arger Bedrängnis. Eine Liste mit den Namen verdeckter Agenten in verschiedensten Terrororganisationen wurde gestohlen. Jetzt wird schrittweise deren Inhalt veröffentlicht und der MI-6 mit weiteren Veröffentlichungen erpresst. Die Konsequenzen der Enttarnung sind tödlich. M ist jedes Mittel recht, die Liste zurück in die Tresore des MI6 zu befördern, auch wenn dies bedeutet, einen ihrer besten Agenten zu opfern.

20:15 Uhr, Tele 5, Verrückt nach Barry, Komödie

Als Barry (Tyler Labine) mit seinem heillosen Geplauder nun auch noch die Beerdigung von Rafes Vater und Desmonds Job kippen lässt, ist für Kurt (Thomas Middleditch), Desmond (Damon Wayans Jr.) und Rafe (Hayes MacArthur) Schluss: Freund Barry muss jetzt endlich unter die Haube! Doch wer will schon ein so hemmungsloses Mundwerk heiraten? Niemand? Doch: die absolut hemmungslose Melanie (Lucy Punch)!

20:15 Uhr, VOX, Nachts im Museum 2, Abenteuerkomödie

Larrys (Ben Stiller) Karriere als nächtlicher Museumswärter gehört der Vergangenheit an. Stattdessen ist er zu einem erfolgreichen Geschäftsmann geworden. Alles scheint in bester Ordnung - und trotzdem zieht es ihn immer wieder ins Museum zurück. Als er seiner alten Wirkungsstätte - dem New Yorker Museum of National History - wieder einmal einen Besuch abstattet, macht er eine beunruhigende Entdeckung.