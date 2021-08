TV-Tipps am Dienstag

Vorschau TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland - Hand und Fuß, Krimi

Auch dem besten Bestatter passiert mal ein Fehler. Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) hat sein Handy verlegt. Er findet es im Sarg einer jüngst Verstorbenen, der zur Einäscherung im Krematorium bereitsteht. Aber Habedank findet noch etwas anderes, was nicht in diesen Sarg gehört: einen weiteren Fuß. Habedank informiert am nächsten Morgen die Polizisten Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal) über seine nächtliche Entdeckung. Die beiden glauben ihm kein Wort.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Tag im August - Mauerbau '61, Doku

Wie erlebten die Menschen im geteilten Berlin den Bau der Mauer? Sie wurde zum Symbol für die Spaltung Deutschlands, Europas und der Welt. 60 Jahre nach dem Mauerbau spiegelt die 90-minütige, szenische Dokumentation die Ereignisse aus einer doppelten Perspektive. Auf beiden Seiten, Ost und West, begleitet sie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auf deren Weg durch jene schicksalhaften Stunden im August 1961.

20:15 Uhr, kabel eins, Monsieur Claude und seine Töchter, Komödie

Claude (Christian Clavier) und Marie Verneuil (Chantal Lauby) sind mit vier bezaubernd schönen Töchtern gesegnet. Das wohlsituierte Ehepaar im Rentenalter kann sich glücklich schätzen, dass bereits drei unter die Haube gekommen sind und ihnen schon die ersten Enkel schenken. Leider gibt es bei den bisherigen Schwiegersöhnen aus Sicht des Herrn Papa allerdings einen Wermutstropfen. Alle drei sind nicht das, was sich der stolze Gaullist Claude als idealtypischen Franzosen so vorstellt. Natürlich darf er es sich nicht anmerken lassen.

20:15 Uhr, 3Sat, Ein Taunuskrimi: Im Wald, Krimi

Ein Campingwagen brennt lichterloh im Waldgebiet. In den Trümmern: die Überreste eines menschlichen Körpers. Es gibt eine einzige Zeugin. Die Journalistin Felicitas Molin (Andrea Sawatzki) will eine schemenhafte Gestalt auf der Flucht gesehen haben. Bald ermitteln Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann) und Pia Sander (Felicitas Woll) vom K11 in Hofheim nicht nur wegen Brandstiftung mit Todesfolge, sondern wegen Mordes. Als kurz darauf auch die todkranke Mutter des Opfers ermordet wird, ist Bodenstein erschüttert.

20:30 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Absturz, Anwaltsserie

Markus Gellert (Herbert Knaup) vertritt Martina Gunderson (Petra Kleinert), eine Hausfrau und Mutter, die sich gegen ein sogenanntes Wohnungsbordell in ihrem Haus in Hamburg-Bahrenfeld wehrt. Die resolute Frau will die Hausverwaltung verklagen und vor Gericht die Schließung des Etablissements erzwingen, obwohl nach Auskunft der Polizei keine Straftat vorliegt. Gellert findet heraus, dass die charmante Betreiberin des Bordells, Beate "Bella" Gassner (Nicole Marischka), auch die Besitzerin des Hauses ist. Um den Streit außergerichtlich zu beenden, schlägt er "Bella" eine Lösung vor, die Frau Gunderson, seine Mandantin, nicht wirklich erfreut.