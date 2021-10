20:15 Uhr, ProSieben, Independence Day: Wiederkehr, Sci-Fi-Action

20 Jahre nach einer vernichtenden Alien-Invasion sieht sich die Erde erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer gegenüber. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan (Jessie Usher) und Jake (Liam Hemsworth) sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten.

20:15 Uhr, ZDF, 65 Jahre "Bravo" - Liebe, Stars und Dr. Sommer, Doku

Für Millionen Jugendliche war die "Bravo" jahrzehntelang feste Instanz in Sachen erwachsen werden. Mit Themen, die Teenies in West und Ost interessieren: Stars, Aufklärung und erste Liebe. Ehemalige "Bravo"-Fans und Promis wie Uschi Glas, Wolfgang Niedecken (BAP), Enie van de Meiklokjes oder Jessica und Nadja von den No Angels erinnern sich an ihre Zeit als "Bravo"-Leser und "Bravo"-Stars. Einige von ihnen erlebten, wie sich das Jugendmagazin von einer Film- und Fernsehprogrammzeitschrift zu einem Magazin über die Stars des Rock 'n' Roll und der Beatmusik entwickelte und die Herzen der jungen Leserschaft eroberte.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Schattenspiele, Anwaltsserie

Susanne Nielsen (Anne Cathrin Buhtz) macht sich schwere Vorwürfe. Die Bäuerin hatte ihrem 16-jährigen Sohn Dirk (Niklas Post) erlaubt, an der Talentshow "Deine 15 Sekunden" teilzunehmen. Doch in der Sendung wurde ihr argloser Junge vom berüchtigten Showmaster Jan Hölter (Peter Jordan) vorgeführt und als Witzfigur verspottet. Weil er sich im Dorf nirgends mehr sehen lassen konnte, nahm sich Dirk das Leben. Die Mutter wirft dem Moderator vor, Dirk in den Tod getrieben zu haben und wendet sich an die Kanzlei, um den Fernsehstar nicht nur wegen Beleidigung zu verklagen, sondern wegen fahrlässiger Tötung zu belangen.

20:15 Uhr, Tele 5, Der Sturm, Actionfilm

Beau (John Travolta) ist ein "Lineman". Wie gefährlich dieser Job wirklich ist, musste er vor einigen Jahren auf schmerzhafte Weise lernen, als sein jüngerer Bruder und dessen Frau auf tragische Weise in Ausübung ihrer Pflicht in einem Unwetter den Tod fanden. Jahre später möchte Baileys Freund Duncan (Devon Sawa) ebenfalls ein Lineman werden, doch Beau steht ihm skeptisch gegenüber. Als sich ein Jahrhundertsturm von apokalyptischen Ausmaßen ankündigt, müssen Beau und Duncan ihre Differenzen überwinden, denn mit dem Zusammenbruch des Stromnetzes stünden unzählige Leben auf dem Spiel.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und der goldene Fisch, Krimi

Ein neuer Fall führt Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und sein Team in ein Sylter Internat. Denn Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) wird zufällig Zeuge, wie der Lehrer Stefan Conrad (Andy Gätjen) bei einem Physik-Experiment in den Tod stürzt. Was wie ein tragischer Unfall aussieht, wird für Sievers, Ina (Julia Brendler) und Hinnerk schnell zu einem Mordfall: Stefan Conrad war früher Bergführer. Wie ist es da möglich, dass er einen maroden Karabiner verwendet hat? Der Karabiner muss absichtlich ausgetauscht worden sein.