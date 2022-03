20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Hackestüpp, Krimi

Beim morgendlichen Joggen verfehlt eine Gewehrkugel Marie (Katharina Wackernagel) nur um Haaresbreite. Schäfer Kappes (Thomas Krutmann), umgeben von sechs gerissenen Schafen, hatte Marie für einen Wolf gehalten. Nach Spurenlage war hier aber kein Wolf am Werk. Während Marie zur Sicherheit in Sachen Tollwut ermittelt, ist für Kappes und die Dorfvorstände der Fall klar: Der "Hackestüpp" geht um, ein lokaler Werwolf, der der Sage nach alle 20 Jahre ins Dorf kommt.

20:15 Uhr, Sat.1, Wir kaufen einen Zoo, Familiendrama

Nach dem Tod seiner Frau will Benjamin Mee (Matt Damon) in neu anfangen: Der Journalist sucht ein neues Zuhause für sich und seine beiden Kinder Rosie und Dylan - und findet einen ganzen Zoo! Er kauft den abbruchreifen Tierpark und bringt das Gelände auf Vordermann. Unterstützt wird er dabei von der attraktiven Tierpflegerin Kelly (Scarlett Johansson), die Gefallen an Benjamin gefunden hat. Um nicht bankrott zu gehen, müssen sie so bald wie möglich eröffnen.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Putins Wahrheit, Doku

Enttäuschte Erwartungen, geplatzte Träume, das Ende der Illusionen - seit dem Krieg gegen die Ukraine hat sich das Bild von Präsident Putin und seiner Politik grundlegend verändert. "Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht", sagt die deutsche Außenministerin am Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine. "ZDFzeit" beleuchtet die fünf schwersten Irrtümer, die uns in der Beurteilung Russlands in der Ära Putin den Blick versperrt haben.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Toten von Salzburg, Krimi

Major Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) tritt seinen Dienst in Salzburg an. Zur selben Zeit wird direkt an der Grenze zu Bayern die Leiche des deutschen Immobilienmaklers Walter Holzer aufgefunden. Der Anlagebetrüger hinterlässt so manch Geschädigten, als Mörder kommen viele in Frage. Palfinger nimmt die Ermittlungen auf. Ihm zur Seite steht - im ständigen Wettstreit - sein bayerisches Pendant: Hauptkommissar Hubert Mur (Michael Fitz).

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und der schwarze Engel, Krimi

Klaus Burger (Heiko Büter), Teilnehmer eines Sylter Engel-Seminars, wird erschlagen in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die Tatwaffe ist eine schwarze Engelsstatue. Ein sehr persönlicher Fall für Carl Sievers (Peter Heinrich Brix). Der erste Verdacht fällt auf die Kursteilnehmerin Hanne Wegener (Jule Ronstedt), die seit der Tat unauffindbar ist. Sievers scheint sie von früher zu kennen. Der verschlossene Chef vertraut sich schließlich Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) an.