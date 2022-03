20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Mörderische Gezeiten, Krimikomödie

In der ostfriesischen Provinz kämpfen die beiden Polizisten Jens Jensen (Florian Lukas) und Süher Özlügül (Sophie Dal) gegen die kleinen Delikte auf dem Land. Jens ist ein etwas begriffsstutziger Phlegmatiker - ein liebenswerter Chaot. Süher ist ehrgeizig und hübsch. Sie fühlt sich in dem beschaulichen Städtchen unterfordert. Als dann aber die junge Hausfrau Elfie Berger in ihrer Wohnung tot aufgefunden wird und der Mord von höherer Stelle als Selbstmord vertuscht werden soll, überschreiten die beiden Streifenpolizisten ihre Kompetenzen und beschließen der Sache selbst nachzugehen.

20:15 Uhr, Tele 5, Super Twister, Katastrophenfilm

Gewaltige rote Tornados bilden sich in Nordamerika und bewegen sich auf die Stadt Heartfield zu. Sie pulverisieren alles, was sie berühren und verwandeln es in pures Gas. Eine Gruppe junger High-School-Studenten muss am Wochenende nachsitzen, als sie von den Stürmen überrascht wird. Als die Tornados die Schule zerstören und die Stadt in Chaos stürzt, sind die Schüler auf sich selbst gestellt.

20:15 Uhr, kabel eins, Shrek - Der tollkühne Held, Digitrick-Abenteuer

Um seine Ruhe im heimischen Sumpf wiederzuerlangen, lässt sich der Oger Shrek von dem bösen Lord Farquaad überreden, die schöne Prinzessin Fiona zu befreien, die in einer Schlossruine von einem Drachen bewacht wird. Ungewollte Unterstützung erhält Shrek von einem sprechenden Esel, der sich wie eine Klette an seine Fersen heftet. Doch der Kampf gegen den bösen Drachen schweißt die beiden zusammen - und auch Fiona entdeckt ihre Zuneigung zu Shrek.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Toten von Salzburg: Zeugenmord, Krimi

Doppelmord in einem Salzburger Krankenhaus. Das erste Opfer, Olaf Schmidt, ist - nach einem mysteriösen Autounfall - der schwer verletzte Fahrer eines wichtigen deutschen Politikers. Das zweite Opfer, Albrecht Edlinger, ist ein Patient im selben Krankenzimmer. Die professionelle Ausführung der Tat lenkt den Verdacht auf eine geheimnisvolle Frau, der die Verbindung zu einem Nachrichtendienst unterstellt wird. Der bayerische Kommissar Hubert Mur (Michael Fitz) sieht die Tat nämlich im Zusammenhang mit dem korrupten Politiker und dessen Verstrickung in Waffenexporte.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Das Geheimnis der Blumeninsel, Familienmelodram

Amy Harding (Eva-Maria Grein von Friedl) hat einen großen Traum. Sie will die verwahrloste Blumenfarm ihrer Großeltern auf den Scilly Islands wieder zum Blühen bringen. Weil der Betrieb trotz aller Mühe nicht genug abwirft, beschließt ihr Mann John (Christian Natter), in seinen alten Beruf zurückzukehren. Er nimmt eine Stelle als Literaturprofessor an der Universität Plymouth an. Ausgerechnet dort lebt jedoch Amys Mutter Maggie (Marie Theres Kroetz Relin). Amys und Maggies Verhältnis ist derart belastet, dass Amy beschließt, auf der Insel zu bleiben. Diese Entscheidung wird jedoch zur Belastungsprobe für Amys Ehe.