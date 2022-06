20:15 Uhr, 3Sat, Die Tote aus der Schlucht, Krimi

Kommissarin Susanne Landauer (Rosalie Thomass) wird zu einem Einsatz aufs Land gerufen: Eine vor Jahren anonym eingelieferte, schizophrene Frau ist aus der Klinik von Dr. Mangold verschwunden. Susanne kann die Frau nur noch tot aus dem nahe gelegenen Fluss bergen. Bei einem DNA-Abgleich stellt sich heraus, dass es sich bei der Toten um ihre biologische Mutter handelt. Susanne, die bislang dachte, ihre Mutter sei vor 30 Jahren an einem Krebsleiden gestorben, beginnt daraufhin auf eigene Faust zu ermitteln. Sie sucht ihren einsamen, verschrobenen Vater Josef (August Schmölzer) auf, der in der Nähe der Klinik auf seinem Hof lebt.

20:15 Uhr, ZDF, Mensch Gysi! Grenzgänger zwischen Ost und West, Doku

Bejubelt und bekämpft - kaum ein Politiker polarisiert so sehr wie Gregor Gysi. Er machte eine außergewöhnliche deutsche Polit-Karriere, die in der DDR begann und bis heute andauert. In der "ZDFzeit"-Dokumentation berichtet Wolfgang Schäuble darüber, was er und Helmut Kohl ihm 1989 im Geheimen erzählt hatten. Und Berlins Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit erklärt, weshalb Gysi 2002 wirklich als Bau-Senator zurückgetreten ist.

20:15 Uhr, kabel eins, Johnny English - Jetzt erst recht, Agentenkomödie

Vor einigen Jahren hat MI-7-Agent Johnny English (Rowan Atkinson) eine Mission in Mosambik aufs Gründlichste verhauen. Dafür schämt sich der vertrottelte Geheimdienstler so sehr, dass er Zuflucht in einem tibetischen Kloster sucht, wo es sich ein buddhistischer Mönch zur Aufgabe macht, ihn in asiatischer Kampfkunst auszubilden. Doch dann wird Johnny zum britischen Geheimdienst nach London zurückgeholt. Offenbar soll der chinesische Premierminister einem Attentat zum Opfer fallen. Ausgerechnet English muss die Drahtzieher jagen und den Anschlag verhindern.

20:15 Uhr, RTL, Der König der Kindsköpfe, Show

In der letzten Staffel von "Der König der Kindsköpfe" holte sich Chris Tall den Sieg. Jetzt wird ein Nachfolger gesucht. Dem Kampf um die Krone stellen sich in den neuen Folgen Guido Cantz, Martin Rütter und einer, der es nochmal wissen will: Oliver Pocher. Damit kann das ultimative Battle beginnen. Drei direkte Duelle. Eine große Finalshow. Und am Schluss: ein König!

20:30 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Ausgeliefert, Anwaltsserie

Die Kanzlei vertritt einen jungen Virologen, der gegen eine prominente Vertreterin des "Horus-Bundes" klagt. Sie hatte einen hochdotierten Preis für denjenigen ausgeschrieben, der die Existenz von Viren nachweist, und weigert sich nun zu zahlen. Ein Rechtsstreit entbrennt um die Frage, ob Viren oder Stress die Ursache von Krankheiten sind.