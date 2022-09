20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Wechselspiel, Anwaltsserie

Weil sein Hund einen Hahn totgebissen hat, wird der Schauspieler Bodo Rickert (Sven Martinek) von seiner Produktionsfirma auf mehrere Hunderttausend Euro Schadenersatz verklagt. Denn der gerissene Gockel war nicht irgendein Geflügeltier, sondern der Hauptdarsteller der TV-Krimiserie "Der halbe Hahn" und Rickerts Partner vor der Kamera. Da die Dreharbeiten seit dem Vorfall stillstehen, will der Produzent Isas (Sabine Postel) Mandanten zur Verantwortung ziehen und seine Gage einbehalten und darüber hinaus den nicht besonders beliebten Darsteller aus der Serie herausschreiben lassen.

20:15 Uhr, ZDF, Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler, Doku

Baskenmütze, Streiks und Seitensprünge: Schauspieler Michael Kessler reist in das Land von Baguette und Käse und prüft, was dran ist an den Klischees über unsere französischen Nachbarn. Gegen Franzosen gibt es so viele Vorurteile wie gegen kein anderes Volk. Und kaum eine Geschichte zwischen zwei Nachbarn ist so spannungsgeladen. Wo liegt der historische Ursprung der vorgefassten und oft widersprüchlichen Vorstellungen voneinander?

20:15 Uhr, kabel eins, Spiel ohne Regeln, Sportkomödie

Der Ex-NFL-Star Paul Crewe (Adam Sandler) flog mit einer Bewährungsstrafe wegen Spiel-Manipulation aus der Liga. Als er dann auch noch betrunken den Wagen seiner Freundin zu Schrott fährt, wandert er hinter Gitter. Dem Direktor der Haftanstalt kommt er gerade recht: Er beauftragt ihn, ein Footballteam zusammenzustellen, mit dem sich die semiprofessionelle Mannschaft der sadistischen Gefängniswärter ein bisschen Trainingsspaß gönnen möchte. Ein schweres Unterfangen.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt Nilam Farooq die Show?, Show

Nilam Farooq setzte sich vergangenen Dienstag im Finale durch und übernimmt damit die Show und den Job von Joko Winterscheidt als Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?". Joko wird ab sofort zum Kandidaten und versucht gegen seine Herausforderer Olli Schulz, Fahri Yardim und Wildcard-Kandidatin Laura zu punkten, um im Finale antreten zu können und zum Ende der Staffel auf einen ganz besonderen Gewinn zu hoffen.

20:15 Uhr, 3Sat, Solo für Weiss: Das verschwundene Mädchen, Krimi

Während der mutmaßliche Kindsmörder Matthias Mattner (Philipp Hochmair) bei seiner Gerichtsverhandlung in Lübeck fliehen kann, erlebt die LKA-Zielfahnderin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) ihren ganz persönlichen Albtraum. Auf der Fähre von Lettland nach Lübeck verschwindet ihr neunjähriges Patenkind Daina. Doch sie hat nicht viel Zeit, nach dem Kind zu suchen, denn der Fall wird ihrem Vorgesetzten Jan Geissler (Peter Jordan) übertragen. Nora selbst wird auf den flüchtigen Mattner angesetzt.