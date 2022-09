20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Außer Kontrolle, Anwaltsserie

Gellert (Herbert Knaup) nimmt sich der ehemaligen Nagelstudiobesitzerin Gerda Bender (Carolin Spieß) an, die auf einen Internetbetrüger hereingefallen ist. Sie wurde als Testerin für Online-Banking angeworben und eröffnete ein Bankkonto, über das der Täter lange unbemerkt illegale Liefergeschäfte abwickeln konnte. Jetzt hat sie eine Menge Klagen am Hals und sitzt auf einem Haufen Schulden. Charlie (Mathilde Bundschuh), die sich wirklich gut mit Computern auskennt, nimmt im Internet die Spur des Betrügers auf.

20:15 Uhr, ZDF, laut. stark. gleich. berechtigt., Doku

Kinder, Küche, Kirche. Wie nah oder fern ist uns im Jahr 2022 das Frauenbild der 1950er? Dem geht Presenterin Collien Ulmen-Fernandes nach. Durch die Coronakrise scheint ein Rückfall in alte Rollenbilder stattzufinden, die Zahl der Babys steigt, wieder sind vor allem die Frauen bei der Kinderbetreuung mehr beansprucht. Alles nur vorübergehend? Bis heute prägt der Geist der 1950er-Jahre unseren Alltag. An diese Zeit erinnern prominente Interviewpartnerinnen und Interviewpartner wie Marie-Luise Marjan, Rita Süssmuth, Gregor Gysi, Claudia Roth und Lore Maria Peschel-Gutzeit.

20:15 Uhr, kabel eins, Teuflisch, Komödie

Der trottelige Computerspezialist Elliot Richards (Brendan Fraser) ist ein echter Verlierer. Unbeliebt, unattraktiv und ignoriert von seiner Traumfrau wünscht er sich, diesem tristen Dasein zu entfliehen. Der Himmel schweigt, aber die Konkurrenz ist bereit, den hoffnungslosen Fall zu übernehmen. Der Teufel persönlich erscheint Elliot, als sexy Höllenvamp (Elizabeth Hurley). Die langbeinige Teufelsbraut schlägt ihm einen unglaublichen Deal vor. Im Tausch gegen seine Seele die Erfüllung von sieben Wünschen. Elliot willigt ein und erkennt bald, dass man bei der Formulierung seiner Wünsche sehr präzise sein muss - sonst beginnt die Hölle schon auf Erden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und die schlaflosen Nächte, Krimi

Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) hat sich nach langer Überlegung entschlossen, ein kleines Haus auf Sylt zu mieten. Doch kurz vor der Schlüsselübergabe wird ausgerechnet sein neuer Vermieter ermordet. Der Tote ist Pilot Jens Hansen, der ein Flugunternehmen auf Sylt betrieb. Zunächst sieht alles nach einem gewöhnlichen Raubmord aus. Doch bald zeigt sich, dass Hansens gutbürgerliches Leben Brüche hatte.

20:15 Uhr, 3Sat, Kommissar Maigret: Ein toter Mann, Krimi

Auf einem Bauernhof in der nordfranzösischen Provinz Picardie macht die Polizei einen grausigen Fund: Die Familie wurde bestialisch umgebracht und ausgeraubt - der jüngste Fall in einer Serie von brutalen Raubmorden. Zur gleichen Zeit geht in Paris bei Kommissar Maigret (Rowan Atkinson) ein anonymer Notruf ein. Ein Mann ist panisch vor Angst und behauptet, dass ihn Mörder verfolgen. Bevor Maigret mehr in Erfahrung bringen kann, legt der Unbekannte jedoch auf. Noch in derselben Nacht wird der Anrufer tatsächlich erstochen.