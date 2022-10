20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Ohne Heimat, Anwaltsserie

Die Polizei greift nachts in einem Möbelhaus eine obdachlose Familie auf, die dort über Wochen heimlich gelebt hat. Zu Isas (Sabine Postel) Empörung werden die Eltern wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung angezeigt, in Untersuchungshaft genommen und von ihrem kleinen Sohn getrennt, der in die Obhut des Jugendamts kommt. Vor Gericht kämpft Isa leidenschaftlich für die unverschuldet in die Armut abgestürzte Familie.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppel-Soap

Lieber Schmetterlinge im Bauch als die Taube auf dem Dach: Inka Bause nimmt wieder das Liebesglück einsamer Landwirte und einer Bäuerin in die Hand - und das bereits zum 18. Mal! Zwölf Folgen lang begleitet die sympathische Moderatorin die Bauern und Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta, die sich in diesem Jahr auf die romantische Suche nach der großen Liebe begeben. Wen trifft Amors Pfeil diesmal?

20:15 Uhr, kabel eins, Hangover, Komödie

Zwei Tage vor seiner Hochzeit feiert Doug (Justin Bartha) mit seinen Kumpels Stu (Ed Helms) und Phil (Bradley Cooper) sowie seinem zukünftigen Schwager Alan (Zach Galifianakis) eine Junggesellenparty. Am Morgen danach ist Doug verschwunden und mit ihm jede Erinnerung an die vergangene Nacht. Mit Kopfschmerzen und unter Zeitdruck müssen Stu, Phil und Alan herausfinden, was passiert ist. Wem gehört das Baby im Schrank? Wie kommt der Tiger ins Badezimmer? Warum fehlt einem der Jungs ein Zahn? Und vor allem: Wo ist der Bräutigam?

20:15 Uhr, 3sat, Kommissar Maigret: Die Tänzerin und die Gräfin, Krimi

Eines Abends erscheint eine sichtbar aufgelöste Frau bei Hauptkommissar Maigret (Rowan Atkinson) im Polizeipräsidium. Die junge Arlette (Olivia Vinall) arbeitet als Tänzerin und Animierdame in einem verruchten Club im Pariser Amüsierviertel Montmartre. Sie behauptet, ein Gespräch über einen geplanten Mord an einer Gräfin mitgehört zu haben, an dem ein gewisser Oscar beteiligt sein soll. Doch Maigret und sein Team schenken der jungen Dame aufgrund ihres Zustandes wenig Glauben. Umso tiefer trifft es den Hauptkommissar, als sie am nächsten Morgen die Nachricht erhalten, dass Arlette erwürgt in ihrer Wohnung aufgefunden wurde.

22:30 Uhr, kabel eins, Wild Wild West, Westernkomödie

Das teuflische Genie Dr. Loveless (Kenneth Branagh) plant mit Hilfe seiner Erfindung, dem Stelzen-Panzerungetüm namens Tarantula, einen Mordanschlag auf den Präsidenten. Die US-Regierung erfährt davon und beauftragt Agent James West (Will Smith), das Attentat zu verhindern. Anfangs kommt ihm Agent Artemus Gordon (Kevin Kline) in die Quere, der dasselbe Ziel verfolgt. Und als sie endlich zusammenarbeiten, taucht plötzlich die schöne Rita (Salma Hayek) auf - da fällt es den beiden schwer, sich auf den Auftrag zu konzentrieren.