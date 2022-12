20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice, Show

ProSieben führt seine Angestellten aufs Glatteis: Kurz vor Weihnachten müssen sich Joko und Klaas im Kräftemessen gegen ihren Arbeitgeber auf der Eisfläche behaupten. Dort müssen sie gegen das gesamte ProSieben-Universum bestehen. Gegner und Spiele werden ihnen von ProSieben vorgesetzt. Dünnes Eis für beide Seiten: Triumphieren Joko und Klaas, gehört ihnen ein 15-minütiger Live-Sendeplatz. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares, Trödelshow

Auf dem stimmungsvoll dekorierten Schloss Ehreshoven begrüßt Horst Lichter Menschen, die kuriose Kleinigkeiten und sagenhafte Schätze veräußern möchten. Als prominente Verkäuferin ist Schlagersängerin Ireen Sheer zu Gast, die in diesem Jahr Abschied von der Bühne nimmt. Zuvor möchte die Sängerin ein Objekt anbieten, das sie gemeinsam mit ihrem Mann vor vielen Jahren in einem Antiquitätenladen entdeckt hat.

20:15 Uhr, RTL, Das Haus der Träume: Willkommen in Berlin, Dramaserie

Juli 1928: In der Hoffnung auf ein besseres Leben verlässt die aus bitterer Armut stammende Vicky (Naemi Florez) ihre Heimat und geht nach Berlin. Dort begegnet Vicky der Tänzerin Elsie (Amy Benkenstein) und dem Barpianisten Harry (Ludwig Simon). Voller Hoffnung bewerben sich Vicky und Elsie im bald eröffnenden Kaufhaus Jonass als Verkäuferinnen. Als beide genommen werden, scheint der große Traum auf ein Leben ohne Armut in Erfüllung zu gehen.

20:15 Uhr, 3Sat, Der Kommissar und das Meer: Lichterfest, Krimi

Beim traditionellen schwedischen Lucia-Fest am dunkelsten Tag des Jahres kurz vor Weihnachten kommt es zur Katastrophe. Der Umhang der diesjährigen Luzia-Darstellerin, Malin, geht plötzlich in der Kirche in Flammen auf. Robert Anders (Walter Sittler), der mit seiner Familie an der Zeremonie teilnimmt, kann durch eine geistesgegenwärtige Reaktion das Leben des Mädchens retten. Schnell hat er den Verdacht, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um versuchte Tötung handeln könnte.

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Ausnahmezustände, Krankenhausserie

Speditionsunternehmer Eric Kalowski (Hansa Czypionka) führt ein Familienleben als Ehemann und Vater, insgeheim aber fühlt er sich schon immer als Frau. Als er sich zum ersten Mal in seinem Leben in Frauenkleidern in die Öffentlichkeit wagt, verunglückt er und wird mit einer schlimmen Fleischwunde in die Sachsenklinik eingeliefert. Ehefrau Karen (Maria Bachmann), die seit längerem etwas ahnt, ist trotzdem mit der Situation völlig überfordert und wendet sich ab.