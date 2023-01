© Sony Pictures Television. All Rights Reserved.

TV-Tipps am Dienstag

Vorschau TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, kabel eins, Das Schwergewicht, Komödie

Ex-Ringer Scott Voss (Kevin James) unterrichtet wenig motiviert an einer Highschool Biologie. Als Gelder für freiwillige Aktivitäten wie das Musikprogramm gestrichen werden sollen, erwacht der phlegmatische Pauker zu neuem Leben. Um den Posten von Musiklehrer Marty (Henry Winkler) zu retten, nimmt er an knallharten Mixed-Martial-Arts-Kämpfen teil - und mausert sich von der pummeligen Lachnummer zu einer gut bezahlten Granate im Ring.

20:15 Uhr, ZDF, Gestern waren wir noch Kinder (2), Familiendrama

Gestern war Vivi (Julia Beautx) noch ein normaler Teenager, heute besucht sie ihren Vater (Torben Liebrecht), den Mörder ihrer eigenen Mutter, im Gefängnis. Sie braucht Hilfe im Sorgerechtskampf um ihre Geschwister. In der Vergangenheit erleben die Zuschauer Peters und Annas (Maria Simon) erste Ehejahre. Peter, gezeichnet von seinem Geheimnis, versucht nach außen ein geordnetes Familienleben als angehender Anwalt zu führen - aus Geldnot unter dem Dach seines verhassten Vaters Hans (Ulrich Tukur).

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Nun singet und seid froh, Krankenhausserie

So hat die Sachsenklinik noch nie Weihnachten gefeiert: Besinnliche und fröhliche Klänge überall! Ärzteschaft und Pflegepersonal stimmen sich auf die Feiertage ein. Sopranistin Liane Rosen (Patricia Meeden) und Pianist Tristan Vogt (Daniel Fritz) planen, mit Weihnachtsliedern aufzutreten. Vor dem abendlichen Auftritt plagen Tristan heftige Bauch- und Unterleibschmerzen. Liane bringt ihn in die Sachsenklinik, wo Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) eine akute Nierenkolik diagnostiziert. Ein Nierenstein hat sich im Harnleiter verkeilt, sodass Tristan am nächsten Tag operiert werden muss.

20:15 Uhr, 3Sat, Ein Taunuskrimi: Mordsfreunde, Krimi

Im Kronberger "Opel-Zoo" wird eine menschliche Hand gefunden. Weitere Leichenteile tauchen auf, bis der Rest der Leiche gefunden wird. Pia Kirchhoff (Felicitas Woll) und Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann) ermitteln. Das Opfer ist der im Naturschutz engagierte Gymnasiallehrer Hans-Ulrich Pauly, der mit einer ganzen Reihe Menschen im Clinch lag. Auch seine ehemals guten Freunde und Studienkollegen, der Unternehmer Carsten Bock (Thomas Huber) und der Feinkost-Caterer Franz-Josef Conradi (Michael Brandner) hätten ein Motiv. Sie alle verbindet eine schicksalhafte Nacht im Jahr 1989, in der Conradis Schwägerin ums Leben kam.

20:15 Uhr, ZDFneo, Voll auf die Nüsse, Komödie

Peter LaFleur (Vince Vaughn) leitet das runtergekommene Fitness-Studio "Average Joe's". Eines Tages öffnet nebenan ein Studio der erfolgreichen Fitness-Kette "Globo Gym". Der Ärger ist vorprogrammiert. White Goodman (Ben Stiller), Betreiber des "Globo Gym", versucht LaFleur sein Studio abzujagen. Der finanziell klamme LaFleur hat eine Idee. Um an das nötige Geld zu kommen, will er mit seinen Mitstreitern bei einem großen Dodgeball-Turnier das Preisgeld abräumen.