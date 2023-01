"Bonn - Alte Freunde, neue Feinde": Hartmut (Julius Feldmeier, l.) ist enttäuscht, dass Toni (Mercedes Müller) nicht mit ihm in seinem Elektroladen arbeiten möchte.

20:15 Uhr, Das Erste, Bonn - Alte Freunde, neue Feinde, Drama

London, Silvesterabend 1953. Die 20-jährige Toni (Mercedes Müller) kümmert sich um die Kinder einer wohlhabenden Londoner Familie, in deren Stadthaus sie den Jahreswechsel verlebt. Hier kommt sie mit Lucie John (Inga Busch) und ihrem Mann Otto (Sebastian Blomberg), dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), in Kontakt. Der ehemalige Widerstandskämpfer im inneren Zirkel von Graf Stauffenberg ist beeindruckt von Tonis reflektierter Art. Als Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz verfolgt Otto John untergetauchte Kriegsverbrecher und kämpft gegen ein erneutes Erstarken ehemaliger Nazis in Deutschland.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Optiker-Check! Fielmann, Apollo, Mister Spex & Co., Reportage

Für die Auswahl des perfekten Brillengestells stehen mehr als 11.000 Optiker-Fachgeschäfte und ein riesiges Online-Angebot zur Verfügung. Wie unterscheiden sich die Anbieter? Wer bietet Eigenmarken an? Wer punktet bei Beratung und Service? Sat.1 nimmt die sechs umsatzstärksten Optikerketten unter die Lupe und verschafft klare Sicht im Angebots-Dschungel.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der Reiz der Gewalt, Krimi

Die Streifenpolizisten Jan Nowak (Glenn Goltz) und Arndt Krieger (Shenja Lacher) kontrollieren aufgrund einer Meldung über nächtliche Ruhestörung eine Gruppe feiernder Jugendlicher. Dabei eskaliert die Situation. Aus noch ungeklärten Gründen entgleist der Routine-Einsatz. Jan Nowak wird angeschossen und stirbt. Als die Kommissare Brand (Mariele Millowitsch) und Simmel (Hinnerk Schönemann) Arndt Krieger nach den Ereignissen in der Tatnacht befragen, werden sie schnell stutzig, da er ihnen ausweicht.

20:15 Uhr, 3Sat, Tiefe Wunden: Ein Taunuskrimi, Krimi

Der 92-jährige Holocaust-Überlebende David Joshua Goldberg wurde in seinem Haus regelrecht hingerichtet. Der Mörder schrieb mit dem Blut seines Opfers die Zahl "16145" auf den Flurspiegel. Bei der Obduktion macht Gerichtsmediziner Henning Kirchhoff (Kai Scheve) eine Entdeckung: Auf dem Oberarm finden sie Reste einer Tätowierung, wie sie bei der Waffen-SS üblich war. Zwei weitere Morde werden verübt. Warum bringt jemand alte Menschen um? Und was bedeutet die Zahl?

22:25 Uhr, kabel eins, The Green Hornet, Actionkomödie

Britt Reid (Seth Rogen) ist von Beruf Sohn und verbringt sein Leben mit wilden Partys. Doch dann stirbt sein Vater und hinterlässt ihm sein Medienimperium. Britt freundet sich mit dem Mechaniker Kato (Jay Chou) an und findet bald heraus, dass Kato ein hervorragender Martial-Arts-Kämpfer ist. Gemeinsam fassen sie einen Plan: Als Green Hornet will Britt mit Kato auf Verbrecherjagd gehen. Schon bald stellt sich ihnen Unterwelt-Boss Benjamin Chudnofsky (Christoph Waltz) entgegen, der die "grüne Hornisse" dauerhaft ausschalten will.