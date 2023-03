"Auris - Die Frequenz des Todes": Hegel (Juergen Maurer) wird von Polizisten in Schach gehalten.

20:15 Uhr, RTL, Auris - Die Frequenz des Todes, Thriller

Als Cecile Dorm (Hanna Hilsdorf) entsetzt feststellt, dass ihr Baby entführt wurde, will sie sofort die Polizei verständigen - doch ihr Ehemann Jonathan Dorm (Kostja Ullmann) überwältigt seine verstörte Frau und sperrt sie auf dem Dachboden ein. Die Tonaufnahme des Notrufs ist der einzige Hinweis, den Prof. Matthias Hegel (Juergen Maurer) und Jula Ansorge (Janina Fautz) in der Hand haben. Schon bald erhält Jula Hinweise, dass die Kindesentführung in Zusammenhang mit dem Verschwinden ihres Bruders stehen könnte.

20:15 Uhr, ZDF, Der Schwarm (3+4), Sci-Fi-Serie

Während Venedig eine nie da gewesene Quallenplage erlebt, entdeckt die Molekularbiologin Dr. Cécile Roche (Cécile de France), dass ein mutiertes Bakterium die Ursache für immer mehr Todesfälle ist. Schockiert von der Nachricht, dass die "Juno" gesunken ist, macht sich Charlie (Leonie Benesch) auf den Weg nach Kiel. Sie will Gewissheit über das Schicksal ihrer Freundin Jess (Andrea Guo). Gemeinsam mit ihrer Professorin Katharina (Barbara Sukowa) und dem Doktoranden Rahim (Eidin Jalali) sieht sie sich Aufnahmen der "Juno" an.

20:15 Uhr, Das Erste, Tage, die es nicht gab, Dramaserie

Als Christiane (Franziska Hackl) wieder zu schreiben beginnt, wirkt es, als könne sie die Vergangenheit hinter sich lassen. Olivier (Etienne Halsdorf) sucht die Nähe zu ihr, und es scheint, als wäre mehr dahinter als die Schwärmerei eines Teenagers. Miriam (Franziska Weisz) bringt die Sorge um ihre Kinder fast um den Verstand. Doris (Diana Amft) zieht einen Schlussstrich in der Spedition. Sie beginnt, die Ereignisse um den Tag, an dem Paulitz (Harald Krassnitzer) starb, in Frage zu stellen. War Miriam damals wirklich bei Christiane?

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der entsorgte Mann, Krimi

Der Leichnam des Bauschutt-Entsorgers Lutz Köhm wird - eingewickelt in schwarze Plastikfolie - auf dem Gelände des maroden Entsorgungsbetriebs von Kai Milas (Emanuel Fellmer) aus dem Müll gefischt. Von der Freundin des Toten, Jasmin Schulte (Ceci Chuh), erfahren die Kommissare, dass die Geschäftsbeziehung zwischen Lutz Köhm und Kai Milas zuletzt sehr angespannt war. Auch Jasmin gerät in den Fokus der Ermittler. Zwischen ihr und ihrem Freund Lutz kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, als sie von dessen Affäre erfuhr.

20:15 Uhr, 3Sat, Wahrheit oder Lüge, Krimi

Annabelle Martinelli (Natalia Wörner), erfolgreiche Anwältin der renommierten Berliner Anwaltskanzlei Quante & Ackermann, ist spezialisiert auf Sexualstrafrecht. Der höchst erfolgreiche Gangsterrapper Momo (Lefaza Jovete Klinsmann), mehrfach vorbestraft wegen Drogen, Waffenbesitz und Körperverletzung, wird beschuldigt, seine Freundin Donna (Almila Bagriacik) brutal vergewaltigt zu haben. Er bestreitet das und behauptet, Donna wolle sich nur an ihm rächen, da er sie rausgeschmissen habe. Kanzleichef Quante (Fritz Karl) erwartet von Annabelle, dass sie Momo erfolgreich verteidigt und diesen medienwirksamen Fall gewinnt.