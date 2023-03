"Einsatz in den Alpen - Der Armbrustkiller": Maje Kostner (Liliane Zillner) und Tom Falk (Jochen Matschke) müssen fliehen.

TV-Tipps am Dienstag

Vorschau TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, RTL, Einsatz in den Alpen - Der Armbrustkiller, Thriller

Die ungleichen Brüder Tom (Jochen Matschke) und Sebastian Falk (Peter Fieseler) kämpfen als Ermittler beim Alpin-Kommando der Innsbrucker Polizei Tag für Tag für Gerechtigkeit. Als "Der Armbrustkiller" in den Bergen sein Unwesen treibt, setzt Tom alles daran, den Serienmörder zu stellen - und verstößt dabei nicht nur gegen jedes polizeiliche Protokoll, sondern bringt auch sich selbst in Lebensgefahr. Doch dann rückt eine neue Spur den Fall in ein anderes Licht. (Auch bei RTL+)

20:15 Uhr, ZDF, ZDFbesseresser: Die Tricks der Asia-Restaurants, Reportage

Die Lebensmittelindustrie hat die Restaurants erobert. Hinter den Angeboten vieler Asia-Restaurants stecken vorgefertigte Produkte. Sebastian Lege deckt die Tricks auf. Er lädt sich Gäste ein und will allein in der Küche 100 verschiedene Gerichte kochen. Der Trick: Gemüse gibt es vorbereitet im Tiefkühlbeutel, direkt aus China. Die Soßen sind ebenfalls fertig im XXL-Kanister gekauft. Das spart Arbeitszeit und Personal. So arbeiten erstaunlich viele Asia-Restaurants.

20:15 Uhr, Das Erste, Tage, die es nicht gab, Dramaserie

Doris (Diana Amft) bewahrt Miriam (Franziska Weisz) davor, einen großen Fehler zu machen. Aber ist damit auch den Kindern geholfen? Die Vertrautheit von Christiane (Franziska Hackl) und Olivier (Etienne Halsdorf) behagt Inès (Jasmin Gerat) gar nicht, aber sie kann sich damit nicht auseinandersetzen, denn plötzlich steht Etienne (Wanja Mues) wieder vor der Tür. Die beiden versuchen, an glücklichere Tage anzuknüpfen, aber da haben sie die Rechnung ohne ihren Sohn gemacht.

20:15 Uhr, kabel eins, Ein riskanter Plan, Thriller

Ein Mann klettert auf die Fensterbank eines New Yorker Hotels und droht hinunterzuspringen. Police Detective Dougherty versucht vor Ort, die Situation zu entschärfen, doch der erstaunlich gefasst wirkende Mann verlangt nach der Polizeipsychologin Lydia Mercer (Elizabeth Banks). Diese staunt nicht schlecht, als sie sieht, wer da auf der Fensterbank steht. Es ist der Ex-Cop Nick Cassidy (Sam Worthington), der wegen eines Diamantenraubes vor einigen Jahren in den Knast wanderte, inzwischen flüchten konnte und unter falschem Namen als Hotelgast eincheckte.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Was vom Leben übrig bleibt, Krimikomödie

Der Tod des herzschwachen Bestatters Josef Thallinger (Christian Aumer) scheint ganz natürlich verlaufen zu sein. Doch Tochter Eva (Johanna Ingelfinger) vermutet, dass mehr hinter dem Tod ihres geliebten Vaters steckt. Daher schaltet sich das Keller-Kommissariat mit Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Ludwig Schaller (Alexander Held) ein. Der Fall zwingt die Kommissare, sich mit ihrem Leben und dem Tod auseinanderzusetzen. Auf einen Hinweis aus dem Jenseits warten sie jedoch vergeblich.