20:15 Uhr, RTL, Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi, Krimikomödie

Die Kanzlerin (Katharina Thalbach) ist seit kurzer Zeit in Rente und mit Mann Joachim (Thorsten Merten) und Mops "Helmut" in eine Kleinstadt in der Uckermark gezogen. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen. Als Freiherr Philip von Baugenwitz (Thomas Heinze) vergiftet in einem von innen verriegelten Schlossverlies gefunden wird, erwacht neues Leben in Angela. Endlich wieder ein Problem, das gelöst werden will!

20:15 Uhr, ZDF, ZDFbesseresser: Die Tricks der deutschen Restaurants, Doku

Deutsche Restaurants locken mit angeblich hausgemachtem Essen. Doch dahinter stecken häufig Industrieprodukte aus der Lebensmittelbranche. Sebastian Lege entlarvt einen Milliardenmarkt. Die Zubereitung eines Schnitzels erfordert Zeit und handwerkliches Können. Doch in vielen Restaurants landet tiefgekühltes und hochverarbeitetes Fleisch auf dem Teller. Mindestens 80 Prozent der Restaurants nutzen die Angebote von Gastronomie-Lieferanten.

20:15 Uhr, Das Erste, Tage, die es nicht gab, Dramaserie

Bei den Ermittlungen von Grünberger (Sissy Höfferer) und Leodolter (Tobias Resch) gibt es plötzlich neue Hinweise zu den Geschehnissen am Paulsdamm - oder führen auch die wieder in eine Sackgasse? Als Christianes (Franziska Hackl) Buch erscheint, ist das eine neue Prüfung für ihre Beziehung zu Filip (Stefan Pohl). Währenddessen erkennt Doris (Diana Amft), dass sich ihr Konflikt mit Berta (Jutta Speidel) nicht so bald lösen wird. Sie sucht sich deshalb ein neues Betätigungsfeld, sehr zum Leidwesen von Sebastian.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Toten vom Bodensee - Stille Wasser, Krimi

Für Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) läuft es privat nicht rund, er steckt mitten in einer Ehekrise. Nach einer unruhigen Nacht in seinem VW-Bus wird er mit Hannah Zeiler (Nora von Waldstätten) zu einem Tatort gerufen. Im Bodensee hat ein Fischer eine Frauenleiche in seinem Netz entdeckt. Auf den ersten Blick ein tragischer Badeunfall, der sich schnell als gewaltsamer Tod herausstellt. Die Tote wird als Lehrerin Julia Niermeyer identifiziert. Bei der Spurensuche stoßen Zeiler und Oberländer auf die zehnjährige Schlafwandlerin Noemi Rademann, die sie im Wald - ganz in der Nähe des Tatorts - barfuß und nur mit einem Schlafanzug bekleidet, aufgreifen.

20:15 Uhr, kabel eins, Gefährliche Brandung, Actionkrimi

Der junge FBI-Agent Johnny Utah (Keanu Reeves) soll mit Hilfe seines erfahrenen Kollegen Pappas (Gary Busey) eine Serie von Banküberfällen der "falschen Präsidenten" aufklären. Pappas vermutet die maskierten Täter in der Surfer-Szene. Der Yuppie Johnny lässt sich einschleusen und ist fasziniert von der Clique um den Surfguru Bodhi (Patrick Swayze). Entsetzt stellt er fest, dass sie diejenigen sind, die auf der Suche nach immer neuen "Kicks" auch Banküberfälle wie einen Sport betreiben.