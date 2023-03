20:15 Uhr, Das Erste, Tage, die es nicht gab, Dramaserie

Die Situation zwischen Miriam (Franziska Weisz) und Joachim (Andreas Lust) eskaliert. Inès (Jasmin Gerat) und Etienne (Wanja Mues) bleiben trotz schlechten Gewissens bei ihrer Entscheidung. Olivier (Etienne Halsdorf) findet bei Sarah (Niobe Carolin Eckert) Unterschlupf, aber dafür muss er sein Leben auf die Reihe bekommen. Christiane (Franziska Hackl) und Filip (Stefan Pohl) finden endlich einen Weg, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Als Miriam das Gefühl hat, endlich wieder alles im Griff zu haben, setzen die Ermittler Grünberger (Sissy Höfferer) und Leodolter (Tobias Resch) zur finalen Aufklärung des Falls Paulitz an.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Loriot, Otto & Co., Doku

Von Loriot bis Otto. Von Heinz Erhardt bis Hazel Brugger. Von Dieter Hallervorden bis Cindy aus Marzahn: Eine amüsante Zeitreise zeigt, wen und was wir Deutschen lustig finden. Der Film bietet Highlights aus sechs Jahrzehnten deutscher TV-Comedy. Zu Wort kommen Oliver Welke, Ilka Bessin, Hugo Egon Balder, Abdelkarim, Wolfgang Lippert und Hazel Brugger. Humorforscher analysieren und geben Einblicke in die Lachgeschichte der Deutschen. Die Dokumentation macht deutlich, wie sich Humor gewandelt hat, wie Frauen die Comedy eroberten, wann man Witze über Migranten machen darf, über wen wir am meisten lachen - und was das über uns verrät.

20:15 Uhr, kabel eins, 16 Blocks, Copthriller

Der Polizist Jack Mosley (Bruce Willis) will einfach nur nach Hause und etwas trinken. Um 8.02 Uhr bekommt er jedoch einen scheinbar einfachen Auftrag: Der Kleinkriminelle Eddie Bunker (Mos Def) soll um 10 Uhr vor einem Untersuchungsausschuss aussagen und muss aus seiner Zelle zum Gerichtsgebäude gebracht werden. In 15 Minuten wäre die Sache erledigt, aber plötzlich geht alles schief. Für Mosley und Bunker beginnt ein lebensbedrohlicher Trip.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Der Letzte seiner Art, Krimi

Im Münchner Bahnhofsviertel inspizieren die Kommissare Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Schaller (Alexander Held) eine Leiche in auffälliger 70er-Jahre-Kleidung. Schaller fühlt sich sofort an die Kiezlegende dieser Zeit erinnert: Gustav Schmidinger (Martin Umbach), der "Pate" des Bahnhofviertels. Doch der Tote ist ein üblicher Kleinkrimineller. Schmidinger war einer der Ersten, der Prostitution und Glücksspiel konsequent im Bahnhofsviertel etablierte.

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Zurück ins Licht, Krimi

Ein abgetrennter Finger und ein Auto mit Blutspuren: Das ist alles, was die Bremer Kommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) in einem Parkhaus vorfinden. Der Besitzer des Autos ist der ehemalige Chef eines Pharmahandels. Nach Angaben seiner Frau Judith Bergener (Victoria Fleer) hat er sich vor Monaten abgesetzt - kurz danach ging sein Unternehmen pleite. Die Letzte, die mit ihm Kontakt hatte, war die erfolgshungrige Pharmareferentin Maria Voss (Nadeshda Brennicke). Sie will um jeden Preis "Zurück ins Licht". Stedefreund kommt ihr dabei näher, als Lürsen und der BKA-Kollegin Linda Selb (Luise Wolfram) lieb ist.