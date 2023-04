"München Mord: Das Kamel und die Blume": Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier, l.), Ludwig Schaller (Alexander Held) und Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) ermitteln in einer Schrebergartensiedlung.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Das Kamel und die Blume, Krimi

Das Kommissar-Trio Schaller (Alexander Held), Flierl (Bernadette Heerwagen) und Neuhauser (Marcus Mittermeier) untersucht eine Explosion mit Todesfolge in einer Schrebergarten-Siedlung. Die Explosion war kein Unfall, sondern die Gasleitung wurde manipuliert. Celine Papst (Lena Meckel) taucht besorgt am Tatort auf. Denn sie und vor allem ihr neuer Freund Karim (Hassan Akkouch) nutzen die betroffene Hütte, die Celines Vater Oliver Papst gehört. Celines Sorge um Karim ist begründet.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund, Liebesfilm

Jeder in Schweden kennt Sylvies (Anja Knauer) Kummertanten-Kolumne "Liebe Gute Greta". Sie gibt ihren Lesern zwar Tipps für alle Lebenslagen. Doch bei ihr selbst versagen alle Ratschläge. Denn nach einer Scheidung zieht sie mit ihrer stark pubertierenden Tochter Hannah (Jule-Marleen Schuck) zurück in ihre Heimat. Auf der Fähre nach Samlund trifft sie den charmanten Sven (Ole Eisfeld), und es funkt gewaltig. Doch es stellt sich heraus: Sven ist der neue Freund ihrer Schwester Linnea (Nikola Kastner).

20:15 Uhr, 3Sat, Erzgebirgskrimi - Der Tote im Stollen, Krimi

Hauptkommissar Adam (Stephan Luca) und seine Assistentin Karina (Lara Mandoki) müssen den Tod von Prof. Dr. Hellmann aufklären. Die Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) hat ihn in einem alten Bergwerk im Erzgebirge gefunden. Er lehrte Bergbau an der Universität in Freiberg/Sachsen und beriet einen internationalen Rohstoffkonzern bei Gewinn versprechenden Probebohrungen. Es gibt wohl ein großes Lithium-Vorkommen im Erzgebirge - ein wichtiger Rohstoff für die digitale Zukunft.

20:15 Uhr, NITRO, Robin Hood, Actionabenteuer

Im England um 1200 ist Robin Longstride (Russell Crowe) Bogenschütze im Heer von König Richard Löwenherz. Bei dem Versuch, eine französische Burg einzunehmen, wird Löwenherz von einem Pfeil getroffen. Der Tod des Königs ist für Robin und seine drei Mitstreiter Grund genug, nach England zurückzukehren. Doch der Eingriff in einen Überfall auf eine Gruppe von Kreuzrittern kostet auch Robins Freund und Vertrauten Robert Loxley das Leben. Dessen Tod weist ihm eine neue Bestimmung zu: Die Krone nach England bringen und Loxleys letzten Wunsch erfüllen.

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Das Nest, Krimi

Bei einem gefährlichen Einsatz wird die Dresdner Kommissarin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) schwer verletzt. Der gesuchte Mörder kann entkommen und Karins neue Kollegin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) muss den Fall übernehmen. Karin Gorniak wird aus dem Krankenhaus entlassen. Sie hat den Täter als Einzige gesehen und könnte ihn identifizieren. Nachdem sie sich zunächst in die Asservatenkammer versetzen lässt, hilft sie ihrer neuen Kollegin dabei, Tatverdächtige zu ermitteln. Karin Gorniak stimmt einer Gegenüberstellung zu.