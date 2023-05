20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Böses Erwachen, Familienserie

Susannes (Elisabeth Lanz) Tochter Luisa (Lilly Wiedemann) sehnt sich trotz oder gerade wegen der Sendepause nach ihrer Freundin Isabel (Muriel Bielenberg). Sie versucht die ganze Nacht, sie in Bars und Kneipen zu finden. Völlig übermüdet kommt sie morgens zur Arbeit in den Zoo. Luisa arbeitet unkonzentriert und prompt verletzt sich aufgrund einer Nachlässigkeit eine Giraffe mit einer Mistgabel! Luisa verschweigt den Unfall. Doch Tierpfleger Conny (Thorsten Wolf) kommt ihr auf die Schliche und rät ihr, den Fehler einzugestehen.

20:15 Uhr, ZDF, Putins Tabubruch - die neue Angst vor der Bombe, Doku

Gleich zu Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine drohte Wladimir Putin dem Westen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Diese Drohung galt jedem, der sich ihm in den Weg stellen würde. Diese "Zeitenwende" nach Jahrzehnten des Friedens hat eine neue globale und vor allem nukleare Dimension. Die Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes ist so groß wie seit dem Kuba-Konflikt nicht mehr. Die Doku " untersucht die Zusammenhänge. Dafür reisen Angela Andersen und Claus Kleber um die Welt, besuchen Großmanöver und Stützpunkte, sprechen mit Militärstrategen und Menschen aus politischen Entscheidungszentren.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Die Musik-Event-Reihe ist mit der 10. Staffel zurück und sieben Künstler wollen es sich nicht nehmen lassen, mitzufeiern und dem runden Geburtstag ihren musikalischen Stempel aufdrücken. Johannes Oerding führt bereits zum dritten Mal als Gastgeber durch die Tauschkonzert-Abende. Heute dreht sich alles um die Sängerin Alli Neumann.

20:15 Uhr, ProSieben, Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas, Show

Episches Staffelfinale: Erstmals fordert ein ganzes Studio Joko & Klaas heraus. 777 ProSieben-Mitarbeiter:innen wollen es wissen und treten in der Arena gegen das Moderations-Duo an. In jeder Spielrunde können Joko & Klaas die Anzahl ihrer Gegner minimieren, um im Finale gegen das Team ProSieben zu bestehen. Triumphieren die beiden, überlässt ihnen der Sender 15 Minuten Live-Sendezeit zur Prime Time. Verlieren sie, müssen sie sich ganz in die Dienste von ProSieben stellen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland - Haifischbecken, Krimikomödie

Die digitale Zukunft beginnt in Leer - wenn es nach Wirtschaftsförderin Grit Larson (Genija Rykova) und Investment-Company-Inhaber Johann Waal (Andreas Windhuis) geht. Geplant ist ein Friesland-Valley-Technologiepark. Die Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) sollen ihn zum Hotel und zur abendlichen Veranstaltung begleiten. Doch aus dem Hotel, zu dem Süher und Henk Waal eskortieren, taucht dieser nicht mehr auf - er ist wie vom Erdboden verschluckt, seine Sachen befinden sich aber noch immer im Hotelzimmer.