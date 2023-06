TV-Tipps am Dienstag

Vorschau TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Die Musik-Event-Reihe ist in der zehnten Staffel und sieben Künstler wollen es sich nicht nehmen lassen, mitzufeiern und dem runden Geburtstag ihren musikalischen Stempel aufdrücken. Johannes Oerding führt bereits zum dritten Mal als Gastgeber durch die Tauschkonzert-Abende. Heute dreht sich alles um den Sänger und Songwriter.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Unter Druck, Familienserie

Die Harmonie zwischen Tierärztin Susanne (Elisabeth Lanz) und ihrer Tochter Luisa (Lilly Wiedemann) wird jäh gestört, als Susanne zufällig mitbekommt, dass sich Giraffenbulle Alpay wegen Luisas Unachtsamkeit verletzt hat und diese ihr nichts davon gesagt hat. Wütend und enttäuscht nimmt sie sich ihre Tochter zur Brust und wirft ihr in ihrer Erregung vor, nicht vertrauenswürdig zu sein. Für Luisa ein Schock. Durch ein Gespräch mit ihrem Vater realisiert Susanne, dass sie in der letzten Zeit als Mutter zu wenig präsent war.

20:15 Uhr, ZDF, Rossmann: Die Insider, Doku

Aufwendig maskiert packen vier Insider von Rossmann aus: Exklusiv verraten sie die geheimen Verkaufstricks des Drogeriegiganten. Sie sprechen darüber, wie Kunden gezielt beeinflusst werden und erklären, wo sie wirklich sparen können. Schon am Eingang der Filialen wartet die erste Kundenfalle: Dort bietet Rossmann in seiner "Ideenwelt" einen günstigen Reiseföhn oder eine preiswerte Sporthose an. Aus Kalkül.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer ist das Phantom?, Spielshow

Drei Promis spielen um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Doch das will natürlich nicht enthüllt werden. Können die Detektive ein Spiel gewinnen oder ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Tipp, der zur Identität des bekannten Unbekannten führt. Verlieren sie die Runde, kann das Phantom seine Spur weiter verwischen. Bis zu sieben Hinweise können die Spürfüchse erspielen, um das Phantom zu identifizieren. Ob sie richtig liegen, zeigt am Ende der Show die Enthüllung.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Prima Klima, Krimikomödie

Während eines pressewirksamen Vortrages im Leeraner Hafen kracht das Schiff eines Forschungsinstituts in ein anderes Boot. Vom Kapitän und Geschäftsführer des Instituts fehlt an Bord jede Spur. Den Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) ist schnell klar, dass Geschäftsführer Leander Dierks (Jürg Plüss) entführt wurde. Tatsächlich meldet sich kurz darauf ein Erpresser mit einer Lösegeldforderung - ein Fall für Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler).