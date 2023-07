TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, RTL, Der König von Palma: Die Allianz, Dramaserie

Mallorca boomt in der Hochsaison 1992. Mattis' Bieradler hat rund um die Uhr geöffnet, die Kellner gehen auf dem Zahnfleisch. Manuel Díaz (David Lifschitz) hat mittlerweile damit begonnen, von allen Kneipen- und Cafébesitzern Schutzgeld zu fordern. Nur Matti (Henning Baum) weigert sich zu zahlen. Als er Manuel Díaz öffentlich brüskiert, entbrennt ein erbitterter Kampf, der nicht nur Mattis Familie, sondern auch seine Angestellten in Gefahr bringt.

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Alles aus Liebe, Krankenhausserie

Friedrich Müggels (Eugen Knecht) und seine Freundin Irina Belova (Anna Schumacher) werden nach einem schweren Autounfall in die Sachsenklinik eingeliefert. Friedrich muss die Milz entfernt werden. Irina hat zwei gebrochene Rippen und eine Prellung im Gesicht. In einem vertraulichen Gespräch deutet Irina gegenüber Pflegerin Jasmin (Leslie-Vanessa Lill) an, dass sie sich kurz vor dem Unfall mit ihrem Freund gestritten hat. Jasmin bespricht sich mit Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu), da sie einen Fall von häuslicher Gewalt vermutet. Doch nach außen hin suggeriert das Paar völlige Harmonie.

20:15 Uhr, ZDF, Putins Abgrund, Doku

Die Welt blickte gebannt nach Russland, als am 24. Juni 2023 Einheiten des Söldnerführers Prigoschin auf Moskau vorrückten. Dann endete der Marsch auf die Hauptstadt ebenso rasch, wie er begonnen hatte. Eine Episode, die das Bild der Ära Putin nachhaltig verändert hat. Wie angeschlagen ist der Präsident? Ausgehend von den Ereignissen des 24. Juni analysiert die Dokumentation die wichtigsten Pfeiler von Putins Herrschaft.

20:15 Uhr, ProSieben, Local Hero, Spielshow

Die GNTM-Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky müssen sich in Japan einem Samurai-Wettkampf mit einem japanischen Meister stellen und sich mit dem popkulturellen Trend des Cosplays vertraut machen. Wer meistert die Herausforderungen am besten? Wer besteht die meisten Aufgaben? Wer stellt sich den Traditionen und gewinnt als "Local Hero" Ruhm, Ehre und eine unbezahlbare Verewigung in Japan?

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und die schlaflosen Nächte, Krimi

Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) hat sich nach langer Überlegung entschlossen, ein kleines Haus auf Sylt zu mieten. Doch kurz vor der Schlüsselübergabe wird ausgerechnet sein neuer Vermieter ermordet. Der Tote ist Pilot Jens Hansen, der ein Flugunternehmen auf Sylt betrieb. Zunächst sieht alles nach einem gewöhnlichen Raubmord aus. Doch bald zeigt sich, dass Hansens gutbürgerliches Leben Brüche hatte.