Vorschau TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Die dreibeinige Kuh, Anwaltsserie

Romys (Christina Athenstädt) Mandantin, die Briefzustellerin Diana Merrick, wird beschuldigt, Kreditkarten und PIN-Codes gestohlen zu haben. Bei einer Durchsuchung im Briefzentrum findet das LKA einen der gestohlenen Briefe in ihrem Spind. Seit einem halben Jahr verschwinden Kreditkarten in Dianas Zustellbezirk, der Schaden durch diese offenbar professionell organisierten Diebstähle ist immens.

20:15 Uhr, ZDF, Mensch Millionär!, Doku

Was genau macht Leute erfolgreich und warum? Was für ein Typ Mensch muss man eigentlich sein, um reich zu werden? Fünf Reiche gewähren Einblicke hinter die Kulissen ihres Kontostandes. Die Social-Media-Stars "Flying Uwe" und Tim Schäcker von den "Elevator Boys" treffen auf Unternehmer Wolfgang Grupp, Start-up-Gründerin Anna Alex und Dana Schweiger. Sie alle behaupten von sich: Wir haben es geschafft! Aber kann es jeder schaffen in Deutschland?

20:15 Uhr, ProSieben, Local Hero, Spielshow

In Schottland sollen die Schauspieler Edin Hasanovic und Ken Duken die schottische Spezialität Haggis kochen und die Highland Games bestreiten. Wer meistert die Herausforderungen am besten? Wer besteht die meisten Aufgaben? Wer stellt sich den Traditionen und gewinnt als "Local Hero" Ruhm, Ehre und eine unbezahlbare Verewigung in Schottland?

20:15 Uhr, RTL, Der König von Palma: Abschied, Dramaserie

Nachdem Matti (Henning Baum) eine Wand im "Bieradler" durchbrochen hat, flattert der Abrissbescheid ins Haus. Manuel Díaz (David Lifschitz) sieht sich bereits als Sieger vom Platz gehen, doch Bürgermeisterin Ana Maria Vila (Núria Hosta) enttäuscht ihn. Die Vollstreckung des Abrissbescheids obliegt niemand anderem als der Policía Local.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und das mörderische Türkis, Krimi

Früh am Morgen steht ein Pkw mit weit geöffneten Türen auf einer Landstraße auf Sylt. Hauptkommissar Feldmann (Oliver Wnuk) merkt sofort, dass etwas faul ist. In den Dünen findet er die Leiche eines Mannes. Beim Versuch, den flüchtenden Täter zu stellen, bricht sich Feldmann ein Bein. Der Täter kann unerkannt entkommen. Der Tote ist Harald Piontek, ein anerkannter Kunstexperte und freier Kurator von Kunstausstellungen.