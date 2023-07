20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Tod im Schilf, Anwaltsserie

Die Leiche von Joachim Kanter, dem Vertreter der Naturschutzbehörde, wird im Schilf am Ufer des Müggelsees gefunden. Ein Segelboot, das sich von einem Steg gelöst hat, hat ihn gerammt und das hat zu seinem Tod geführt. Romys (Christina Athenstädt) Mandantin Karla Fähsicke (Lola Klamroth), Pächterin des Bootsstegs, wird Fahrlässigkeit vorgeworfen. Karla sagt aus, dass die Steganlage vollständig intakt war. Spuren legen nahe, dass jemand die Befestigung des Boots am Steg manipuliert hat.

20:15 Uhr, ZDF, Putin und Xi: Pakt gegen den Westen, Doku

Zwei Autokraten - ein Ziel: Eine neue Weltordnung. Putin und Xi wollen ihre Nationen zu neuer, alter Größe führen. Und dafür sind sie bereit, viel zu riskieren. Gemeinsamer Gegner: der Westen. "Grenzenlose Freundschaft" haben sich Putin und Xi gegenseitig versichert. Eine Allianz, die für Europa und die USA dramatische Folgen haben könnte. Zwei Atommächte - und an der Spitze zwei Männer mit uneingeschränkter Macht. Wie ticken Putin und Xi?

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers sieht Gespenster, Krimi

Auf einem Spülfeld vor Sylt wird ein Koffer mit einer Leiche geborgen. Die junge Frau ist nur wenige Stunden zuvor ertrunken. Jedoch nicht in der Nordsee, sondern in einer Badewanne. Carl Sievers (Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) nehmen die Ermittlungen auf. Der "Tod in einer Badewanne" erinnert Ina an einen Fall, bei dem eine Escortdame in einer Badewanne ertränkt wurde. Der Verdächtige Philipp Vandamm (Henning Baum) kam mangels Beweisen ungestraft davon.

20:15 Uhr, RTL, Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge, Renoviersoap

Vier Rohbau-Wohnungen. Vier Hobby-Handwerker-Teams. Eine Mission. In sechs Wochen müssen sie aus identischen Wohneinheiten hochwertige und besondere Wohnungen machen. Kreativität, Talent und starke Nerven sind gefragt. Expertin Eva Brenner begleitet die Teams bei der Challenge, bewertet werden sie von einer Fachjury. Das Paar mit den wenigsten Punkten muss die Bauchallenge verlassen und hat keine Chance mehr auf das Preisgeld von 50.000 Euro.

20:15 Uhr, 3Sat, Landkrimi: Endabrechnung, Krimi

Ein nicht wiedergutzumachender Fehler in einem Missbrauchsfall, der den Beschuldigten, einen Pfarrer, in den Selbstmord treibt, veranlasst Kommissar Höllbacher (Robert Palfrader), den Dienst zu quittieren. Er händigt seinem selbstgerechten Chef, Oberstaatsanwalt Nicoletti (Tobias Moretti), Pistole und Dienstmarke aus und kehrt nach Meran zurück. Dort wird der Vienna-Bank-Direktor erschossen. Kommissarin Anna Thaler (Kristina Sprenger) will Höllbacher überreden, im Mordfall mitzuermitteln.