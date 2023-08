TV-Tipps am Dienstag

Vorschau TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und die letzte Beichte, Krimi

Bei einer Beerdigung auf einem Sylter Friedhof entdeckt Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) eine tote Frau unter dem Sarg des Verstorbenen. Die Tote heißt Maria Fröbe (Lucy Ann Bischofsberger). Sie wurde in der Nacht zuvor erstickt. Maria war Vorsängerin im Kirchenchor. Nach der Chorprobe ist sie zusammen mit Malte Arent (Karl Schaper) nach Hause geradelt. Der ist Angestellter von Marias Ehemann Jochen Fröbe, der eine Reetdachdeckerei betreibt. Jochen unterstellt Malte, Liebhaber und Mörder von Maria zu sein.

20:15 Uhr, kabel eins, Man of Steel, Superhelden-Action

Nachdem die Kents einen verwaisten Säugling bei sich aufgenommen haben, wird ihnen erst nach und nach bewusst, dass ihr Ziehsohn nicht von dieser Welt stammt und über phänomenale Fähigkeiten verfügt. Der junge Clark (Henry Cavill) ist anfangs noch völlig überfordert von seinen Superkräften, doch schon bald ist die Zeit gekommen, in der er sie einsetzen muss, um das Fortbestehen der Erde zu sichern.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFbesseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit, Reportage

Sebastian Lege deckt die weltweit größten Tricks der Lebensmittelindustrie auf. Er baut Coca-Cola nach, fährt nach Taiwan zum Ursprung von Bubble Tea und zeigt, wie Maggi in Afrika Erfolg hat. Lege lüftet auf drei Kontinenten die krassesten Tricks der größten Marken. Cremissimo-Eis schmeckt so luftig leicht, weil es aus so viel Luft besteht. Und bei Pfeffer werden die besten Inhaltstoffe entfernt, bevor wir ihn kaufen können.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Täter, Opfer, Mieter, Anwaltsserie

Romys (Christina Athenstädt) Mandant Sebastian Kurth (Knud Riepen), der Eigentümer eines Berliner Mietshauses, wird wegen Nötigung und Körperverletzung angezeigt. Er soll angeblich jemanden beauftragt haben, der seinem Mieter Philip Grams (Thilo Prothmann) im Park auflauerte und ihn schlug. Sebastian Kurth hatte Philip Grams wegen Eigenbedarfs gekündigt, sie führen einen Rechtsstreit. Nach der Attacke liegt Grams nun mit gebrochenem Nasenbein und Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Romy und Tilly versuchen herauszufinden, was genau bei dem Vorfall im Park passiert ist.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Bestatterin - Die unbekannte Tote, Krimi

Das Geschäft läuft nicht besonders gut bei Taubenbaum-Bestattungen in Hepperlingen. Deshalb arbeitet Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) wieder häufiger als Physiotherapeutin und ihr Bruder Hannes (Frederik Bott) tischlert eher Ladentheken als Särge. Die Leiche einer jungen Frau an einer Bushaltestelle bringt zwar Arbeit, aber da niemand weiß, um wen es sich handelt, ist mit einer wenig einträglichen Bestattung auf Staatskosten zu rechnen. Deshalb hat Lisas Vater Alfons (Artus Maria Matthiessen) überhaupt nichts dagegen, dass sie versucht, die Identität der Unbekannten zu klären.