20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Die Waffe im Müll, Anwaltsserie

In einem Berliner Stadtpark wird eine scharfe Waffe gefunden. Melli Alev (Ela Cosen), Romys (Christina Athenstädt) Mandantin, wird vorgeworfen, diese an einen Drogendealer verkauft zu haben. Melli behauptet jedoch, dass sie den Fund für eine Attrappe hielt. Romy gelingt es nachzuweisen, dass dieser Irrtum jedem hätte passieren können, die scharfe Waffe ist als solche nicht zu erkennen. Rudi Illic (Aleksandar Jovanovic) verfügt jedoch über Informationen, die für Romy neu sind: Die Waffe wurde bei einem Raubüberfall benutzt, der genau in dem Zeitraum stattfand, in dem Melli die Waffe schon besessen haben muss.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFbesseresser - Sebastian Lege deckt auf: Die Tricks von McDonald's & Co., Food-Reportage

McDonald's, Burger King, Subway und Ditsch - Sebastian Lege deckt ihre größten Tricks auf. Er zeigt, was wirklich in Burgern, Soßen und Pizzen steckt und entlarvt die Konzerne. Mayonnaise gibt es im Fast-Food-Restaurant kaum noch. Stattdessen: "Pommes-Sauce" oder "Burger-Creme". Das ist für Konzerne billiger, da gute Zutaten fehlen. Gegrillt wird auch seltener. Stattdessen liefert Raucharoma den Geschmack von offenem Feuer.

20:15 Uhr, 3sat Harter Brocken: Die Fälscherin, Krimi

Ein Einbrecher hängt in St. Andreasberg tot vom Dach eines Ferienhauses, das eine geheimnisvolle Kunstrestauratorin (Katharina Heyer) bewohnt. Dorfpolizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) erhält diesmal bei seinen Ermittlungen unwillkommene Unterstützung: Die aus der Landeshauptstadt entsandte Ministerialbeamtin Kramer (Nadja Bobyleva) weicht ihm nicht von der Seite, um kritisch die Auslastung der abgelegenen Polizeistation zu prüfen. Mit seiner Mischung aus Gelassenheit und Bauernschläue kommt Koops dahinter, was der Einbrecher gesucht hat.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Stapelshow, Spielshow

Wer hoch stapelt, gewinnt und darf mit 100.000 Euro nach Hause gehen. Hier wird alles gestapelt, was man sich vorstellen kann: brennende Briketts, Sektflaschen, Couchtische, Zuckerwürfel mit dem Mund, Verkehrshütchen auf einem Bagger, Cornflakes, Seifenblasen und vieles mehr. In Zweierteams stellen sich die Kandidaten verschiedenen nervenaufreibenden Stapel-Games. Wie viel trauen sie sich selbst zu? Und wer hält am Ende die Balance und beweist das ruhigste Händchen?

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und der große Knall, Krimi

Ein mächtiger Knall erschüttert Sylt. Niemand weiß, woher und warum. Und niemand weiß, ob der Tod von Friedel Tanner (Dieter Flechsenberger) etwas damit zu tun hat, denn der liegt ermordet neben seinem Oldtimer. Maria (Irina Potapenko), eine junge Gärtnerin aus Russland, hat ihn gefunden. Sie ist die Freundin von Lasse (Justus Johanssen), der mit seinem Bruder Rico (Nick Julius Schuck) einen Gartenservice für edle Feriendomizile betreibt. Laut Maria war Tanner ein netter Typ, der vollkommen zurückgezogen auf der Insel lebte.