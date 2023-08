TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Kleine & große Fische, Anwaltsserie

Dem Fahrer eines Limousinen-Services, Goran Parlov (Kai Schumann), wird vorgeworfen, während einer Fahrt mit Gästen im Kofferraum seines Wagens elf Kilogramm Kokain geschmuggelt zu haben. Die neue Staatsanwältin Odette Santos (Anne Diemer) ist sich sicher: Goran ist Teil eines Drogenhändler-Rings, er hatte früher bereits Kontakte in dieses Milieu. Romy (Christina Athenstädt) glaubt ihrem Mandanten Goran, der seine Unschuld beteuert. Seit er sich um seinen Sohn kümmert, habe er sein Leben im Griff. Könnten der peruanische Konsul Enrique Peininger (Cuco Wallraff) und sein Sohn Felipe (Vincent Kerschbaum), die Goran vom Flughafen abholte, die Drogen geschmuggelt haben?

20:15 Uhr, ZDF, ZDFroyal: Mein Mann, der Kronprinz, Reportage

Zwei Kronprinzen sind bereit für den Thron: Frederik von Dänemark und Haakon von Norwegen. Wichtigste Stütze der künftigen Könige: ihre Ehefrauen Mary und Mette-Marit. Die Thronfolger wurden in ihre Rolle schon hineingeboren. Ihre Frauen mussten klug damit umgehen, dass ihr "Ja" nicht nur ihrem Mann, sondern auch der Monarchie gilt. Beim Volk und in der Öffentlichkeit haben sie heute hohe Sympathiewerte.

20:15 Uhr, ProSieben, Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show, Spielshow

Carolin Kebekus und ihr Bruder David treten gegen ein prominentes Geschwisterpaar an. Sie müssen als Team funktionieren und beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. In jeweils mehreren Runden spielen die Geschwister gegeneinander. Dabei geht es "um etwas, das man im deutschen Fernsehen öfter vermisst", verrät Moderatorin Jeannine Michaelsen: "Es geht um die Ehre".

20:15 Uhr, 3Sat, Herr und Frau Bulle: Tod im Kiez, Krimi

Heiko Wills (Johann von Bülow) ist ein brillanter Fallanalytiker. Seine Frau Yvonne (Alice Dwyer) ist eine exzellente Kommissarin. Als in einem Club eine Tote gefunden wird, beschließt Yvonnes Chef, Kriminaldirektor Pede (Stephan Bissmeier), dass die beiden gemeinsam ermitteln sollen. Wie sich schnell herausstellt, handelt es sich bei dem Opfer um eine Prostituierte. Der Club liegt in einer Gegend, in der sich Berlin von seiner dunklen Seite zeigt. Es ist ein umkämpftes Gebiet verschiedener "Interessensgruppen".

20:15 Uhr, Tele 5, Red Riding Hood - Unter dem Wolfsmond, Horrorthriller

Das entlegene Dorf Daggerhorn gerät in helle Aufregung, als ein seit langem mit Tieropfern besänftigter Werwolf unerwartet zuschlägt. Bei dem Angriff wird Lucy, die Schwester der jungen Valerie (Amanda Seyfried), getötet. Die Dorfbewohner wollen die Bestie töten, da sie den Waffenstillstand gebrochen hat. Tatsächlich gelingt es den Männern, einen Wolf zu erlegen. Sie bringen dessen abgetrennten Kopf als Beweis mit zurück ins Dorf. Doch die Freude währt nicht lange: Der fanatische Hexenjäger Pater Salomon (Gary Oldman) erklärt, dass sich ein echter Werwolf nach seinem Ableben wieder in einen Menschen verwandelt hätte.