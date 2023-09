20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und der schwarze Engel, Krimi

Klaus Burger (Heiko Büter), Teilnehmer eines Sylter Engel-Seminars, wird erschlagen in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die Tatwaffe ist eine schwarze Engelsstatue. Ein sehr persönlicher Fall für Carl Sievers (Peter Heinrich Brix). Der erste Verdacht fällt auf die Kursteilnehmerin Hanne Wegener (Jule Ronstedt), die seit der Tat unauffindbar ist. Sievers scheint sie von früher zu kennen. Der verschlossene Chef vertraut sich schließlich Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) an. Sievers gibt zerknirscht zu, dass er vor einigen Jahren in Kiel von Hanne Wegener gestalkt und in eine Falle gelockt wurde, die zu seiner Versetzung nach Sylt führte.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Kautions-Cop, Komödie

Der Kautions-Cop Milo Boyd (Gerard Butler) soll seine Ex-Frau, die Journalistin Nicole (Jennifer Aniston), wegen eines verpassten Gerichtstermins ins Gefängnis bringen. Dass gerade er den Auftrag bekommen hat, verschafft dem Cop große Genugtuung, hat er doch mit Nicole noch einige Rechnungen offen. Doch dann entpuppt sich der Auftrag als Schwerstarbeit: Nicole, die gerade in einem Mordfall recherchiert, möchte Milo ständig entwischen, und am Ende muss das zerstrittene Paar sogar um das eigene Leben fürchten.

20:15 Uhr, RTL, Take Me Out XXL, Flirtshow

"Take Me Out XXL" - Extralanger Dating-Spaß und noch mehr coole Sprüche mit dem Moderator Chris Tall. Am Spielprinzip ändert sich nichts: Gebuzzert wird wie in der Late Night Version, zusätzlich gibt es aber einige Überraschungsrunden.

20:15 Uhr, Tele 5, Appaloosa, Western

Im ländlichen Amerika des späten 19. Jahrhunderts erschießt der reiche Rancher Bragg (Jeremy Irons) einen US-Marshal mitsamt seiner Hilfssheriffs, als diese auf seinem Besitz zwei seiner Angestellten festnehmen wollen. In der Folge naht der als unbestechlich eingestufte Friedensrichter Cole (Ed Harris) mitsamt seinem kampferprobten Deputy Hitch (Viggo Mortensen), um Bragg zu verhaften und vor Gericht zu stellen. Die neuen Gesetzeshüter stellen sich geschickter an als die alten, doch Bragg macht sich eine Achillesferse Coles zunutze und entführt dessen Geliebte, die Barpianistin Allison French (Renée Zellweger).

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Leben und Sterben in Schwabing, Krimi

Der Sehnsuchtsort München und seine verrufenen drei Ermittler, Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Ludwig Schaller (Alexander Held) aus dem Kellergeschoss des Präsidiums, haben ein Problem. Im berühmten Stadtteil München-Schwabing wird eine furchtbar zugerichtete Leiche gefunden. Das Opfer wurde mit Blumendraht an eine Laterne gebunden und zur Schau gestellt, fast wie an einem Marterpfahl. Schwabing, eigentlich berühmt für sein ausgelassenes Lebensgefühl der 70er- und 80er-Jahre, existiert heute so nicht mehr. Der Totenfund dokumentiert das eindrucksvoll.