20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und der See: Narrenfreiheit, Krimi

Werner Eberle, Vorstand der Schellengeister Narrenzunft in Lindau, ist verstorben. In bunten Gewändern und Masken wird er zu Grabe getragen, und die Anhängerschaft feiert ausgelassen in einem kleinen Lokal. Doch ein betrunkener Narr verhält sich unangemessen gegenüber Kaja Johansen (Ilonka Petruschka). Als die junge Frau sich zur Wehr setzt, wird dem Narrentross klar, dass es sich bei ihr um eine Transfrau handelt. Am nächsten Morgen wird Kaja Johansen tot im Brunnen der Altstadt aufgefunden. Ein neuer Fall für Robert Anders (Walter Sittler) beginnt.

20:15 Uhr, Das Erste, Ballon, Drama

Die Familie Strelzyk sehnt sich nach Freiheit und möchte dem abgeriegelten Stasi-Regime der DDR entkommen. Da die Flucht strafrechtlich verfolgt wird, beschließen die Strelzyks, einen riskanten Plan zu verfolgen: Sie wollen die Grenze mithilfe eines selbstgebauten Heißluftballons heimlich in den Westen überqueren. Als ihr Plan scheitert, beginnt ein nervenaufreibendes Versteckspiel.

20:15 Uhr, Tele 5, Foster Boy - Allein unter Wölfen, Thriller

Jamal Randolph (Shane Paul McGhie) hatte nie ein einfaches Leben. Aufgewachsen im amerikanischen Pflegeelternsystem, wurde er von einer Agentur bei Adoptiveltern platziert, die ihn über Jahre hinweg misshandelt haben. Nun will er die Agentur zur Verantwortung ziehen, die tatenlos zugesehen hat, wie er all das Leid ertragen musste. Für den Prozess wird ihm der erfahrene Anwalt Michael Trainer (Matthew Modine) zur Seite gestellt, der eigentlich keine Lust auf den Fall hat, der ihm vom zuständigen Richter aufgedrängt wurde.

20:15 Uhr, kabel eins, Shrek der Dritte, Computertrickspaß

Shrek und Fiona sind glücklich verheiratet. Als Shreks Schwiegervater Harold erkrankt, wird Shrek widerwillig zum König ernannt. Nach Harolds Tod begibt sich Shrek zusammen mit seinen Freunden Esel und dem gestiefelten Kater auf die Suche nach Fionas Cousin Arthur, dem rechtmäßigen Thronfolger. In Shreks Abwesenheit nutzt Prinz Charming die Gelegenheit, den Thron mit einer Armee von Märchenbösewichten zu übernehmen.

22:15 Uhr, RTL, Knight and Day, Actionromanze

Am Flughafen trifft June (Cameron Diaz) auf den charmanten Roy (Tom Cruise). Was zunächst wie ein harmloser Flirt aussieht, entpuppt sich als inszeniertes Spiel: Roy ist ein knallharter Geheimagent, und June wird bald in seine turbulente Mission hineingezogen. Während Roy nicht nur vom FBI und der CIA, sondern auch von der spanischen Mafia verfolgt wird, wird June wider Willen zu seiner Komplizin.