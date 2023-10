TV-Tipps am Dienstag

Vorschau TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Schwarze Rosen, Krimi

Die Kommissare vom K11 fordern Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Schaller (Alexander Held) auf, ihren Fall zu übernehmen. Es geht um den vorbestraften Lutz Werneck (Eckhard Preuß), der unter dem Verdacht steht, einen Raubmord begangen zu haben. Ziel ist es, ihn zu beschatten. Patrizia Wolff (Ursula Gottwald), die Besitzerin eines Klubs, wurde erschossen, während die Kellnerin Nike (Sinja Dieks) unverletzt blieb. Bei dem Einsatz wird Flierl brutal niedergeschlagen, was für sie eine Schmach und für ihren Chef Zangel (Christoph Süß) ein Ärgernis ist, da das K11 wichtige Informationen zurückgehalten hat.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Das Testament, Anwaltsserie

Romy (Christina Athenstädt) übernimmt die Verteidigung der jungen Bestatterin Luca Reuter (Lisa Hrdina), die beschuldigt wird, sich am Tod von Kurt Klimkeit bereichert zu haben. Die Anzeige stammt von Kurts Witwe Simone Klimkeit (Juliane Meyerhoff). Luca und Kurt hatten bereits anderthalb Jahre zuvor begonnen, seine Beerdigung zu planen. Als Kurt ihr nun in seinem Testament 80.000 Euro hinterlässt, stellt sich die Frage, ob Luca sein Vertrauen erschlichen hat. Das Bestattungsunternehmen, das von Vater Helmut und seinen Kindern Lorenz und Luca betrieben wird, steckt in finanziellen Schwierigkeiten, und die Erbschaft käme gerade rechtzeitig.

20:15 Uhr, kabel eins, Der gestiefelte Kater, Zeichentrickfilm

Der gestiefelte Kater wird von seinem besten Freund Humpty Dumpty in einen Bankraub verwickelt. Während ihrer Flucht erfahren sie, dass ein Verbrecherpaar im Besitz der Zauberbohnen ist, nach denen er schon lange sucht. Diese Bohnen wachsen hoch in den Himmel, bis zu einem Schloss, in dem die Gans lebt, die goldene Eier legt. Allerdings ist der gestiefelte Kater nicht der Einzige, der die goldenen Eier haben möchte: Auch die Katzendame Kitty Samtpfote und Humpty Dumpty sind hinter ihnen her.

20:15 Uhr, Tele 5, The East, Politthriller

Sarah (Brit Marling) ist intelligent und strebt eine Karriere in einer großen Sicherheitsfirma an. Ihr neuer Auftrag, die Infiltrierung der geheimnisvollen Aktivistengruppe "The East", könnte ihre Eintrittskarte sein. Tatsächlich kann Sarah die Zelle aufspüren und Vertrauen zu den wenigen, aber engagierten Mitgliedern aufbauen.

20:15 Uhr, 3Sat, Die letzte Instanz, Krimi

Eine ältere Dame schießt vor dem Landgericht auf den Obdachlosen Hans-Jörg Hellmer (Udo Samel), der jedoch unverletzt fliehen kann. Die Frau, Frau Altenburg, stammt aus Görlitz und war mit ihrer Kirchengruppe in Berlin zu Besuch. Kurz darauf verstirbt sie im Krankenhaus. Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) kann diesen Fall nicht einfach loslassen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass die alte Dame den Mordversuch an Hellmer allein geplant hat. Wer hat ihr die Waffe besorgt, und was ist das Motiv?